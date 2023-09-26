Oğuz Alper Öktem, bazı taksicilerin MartıTAG sürücülerine uyguladıkları şiddete isyan etti

Martı Kurucusu ve CEO’su Oğuz Alper Öktem, taksi sürücülerine isyan etti. Öktem, bazı taksi sürücülerinin Martı TAG uygulamasındaki sürücülere şiddet uyguladığı anları paylaşarak, "Adalet var, hukuk var. Kanun karşısında bunların hesabını vereceksiniz” dedi.

Martı kurucusu ve CEO’su Oğuz Alper Öktem, İstanbul’da bazı taksi sürücülerinin Martı TAG uygulamasından araç çağırarak, gelen sürücülere yaptığı sert davranışları sosyal medya hesabından paylaştı. Yayınladığı videoda açıklama da yapan Öktem, bazı taksi sürücülerinin, araçların önünü keserek pusu kurduklarını, TAG sürücülerini “Gerekli muameleyi yapacağız arkadaşlara”, “Aşağıya ineceksin”, “Olay patlayacak bak ben sana söyleyeyim” gibi sözlerle tehdit ettiklerini, araçların camlarını yumrukladıklarını belirtti. Oğuz Alper Öktem, maruz kalınan bu şiddet karşısında sessiz kalmayacaklarını söyledi.

“Biz bu ülkenin evladıyız, hiçbir yere gitmiyoruz”

Görüntüler üzerine konuşan Öktem, “Biz yabancı değiliz, Uber değiliz. Bu ülkenin evladıyız, hiçbir yere de gitmiyoruz. Siz de devletin kolluk kuvveti değilsiniz. Yaptığınız şehir eşkıyalığıdır. Adalet var, hukuk var. Kanun karşısında bunların hesabını vereceksiniz” diye konuştu.

Yayınladığı videoda TAG sürücülerine de seslenen Öktem, “59 bin TAG sürücüsü biz sizin arkanızdayız, müsterih olun, bu provakasyonlara gelmeyin. Biz haklıyız, kazanacağız” vurgusunu yaptı.