Oğuz Aydın: 'Milli Takım küçüklükten beri hayal kurduğum bir an'

İlk kez A Milli Takım kadrosuna davet edilen Oğuz Aydın, “Sonuçta küçüklükten beri hayal kurduğum bir an. Şu anda hayalin içindeyim. Bir an önce takımla idmana çıkıp bu anı yaşamak istiyorum” dedi.

A Milli Futbol Takımı, 22 Mart’ta Macaristan ve 26 Mart’ta Avusturya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarını sürdürüyor. Corendon Alanyaspor forması giyen ve ilk kez A Milli Takım’a davet edilen Oğuz Aydın, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli takım davetinin ardından çok heyecanlandığını söyleyen Oğuz Aydın, “O an Alanya’daydım. İnanılmaz bir heyecan, inanılmaz bir hayal gibiydi. Sonuçta küçüklükten beri hayal kurduğum bir an. Şu anda hayalin içindeyim. Bir an önce takımla idmana çıkıp bu anı yaşamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Oğuz Aydın, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella’yla da telefonda görüştüğünü belirtti.

“Fatih hocama teşekkür ederim”

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’ye teşekkür eden Oğuz Aydın, “Fatih hocam öncelikle bana başarılar diledi. Bana verdiği özgüvenle birlikte çok iyi bir yere getirdi. Ona da çok teşekkür ederim” dedi.

“İnşallah en iyisini yapıp EURO 2024’e katılırım”

Sağ ve sol açıkta oynamayı tercih ettiğini sözlerine ekleyen 23 yaşındaki futbolcu, “Oynayacağımız iki maç EURO 2024 için iyi bir prova. Buraya gelmem benim için bir fırsat. Hocamın bana inşallah süre verirse en iyisini yapıp EURO 2024’e katılırım. Tabii ki rahatım. Hocamın bana görev vereceği her mevkide elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışırım. Sağ ve sol açıkta oynadım genellikle. Bu mevkileri tercih ederim” şeklinde konuştu.

“Bir an önce takımla antrenmana çıkmayı bekliyorum”

Takımla antrenmana çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Oğuz Aydın, “Orkun küçüklük arkadaşım Hollanda’dan. Beni ilk o karşıladı. Daha sonra herkesle tanışma fırsatım oldu. Zaten Ümit Milli ve U19’dan Ahmetcan ve Barış Alper beraber olduğum kişilerdi. O yüzden bir an önce takımla antrenmana çıkmayı bekliyorum” dedi.

Milli takıma davet edilmesini ilk annesine haber verdiğini söyleyen Oğuz Aydın, “İlk anneme haber verdim. Annem ağladı tabii ki. Çünkü inanılmaz bir gurur. Sonra ağabeyime ve babama söyledim. Hayal gibi. Herkes çok mutlu” diyerek sözlerini sonlandırdı.