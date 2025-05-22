Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci konuştu: 'Eşimin ailesinin para pazarlığına oturduğunu öğrendim'

Eyüpsultan’da 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini açıkladı. Şükriye Aci, "Eşimin vefatından 6 ay sonrasına kadar, ben hukuki süreçle ilgili hiçbir bilgiye vakıf değildim. Çünkü tüm süreci kayınpederim yönetiyordu ve bana herhangi bir bilgi verilmiyordu. Ve 6 ay sonucunda da bizim haberimiz olmadan karşı tarafla görüşmeler yapıldığını ve bir para pazarlığına oturulduğunu, benim iznim olmadan, bana verilmeden kendilerinin alacağını öğrendikten sonra yeni bir avukat arayışına girdim" dedi.

Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 tarihinde Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aci’nin eşi Şükriye Aci, kazaya karışan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini belirten dilekçeyi mahkemeye sundu. Şükriye Aci, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda yaşadığı süreci ve kararının gerekçelerini anlattı. Olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"Ceza davası sonrasında alacak olduğum tazminatı alıp bunlarla uğraşmak istemiyorum"

3-4 sene sonra çıkacak bir sonucu kendi adına kısaltmış olduğunu söyleyen Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, "Ben uzlaşmaya zaten yakın bakmıyordum. İki ay boyunca konuştuğum tüm avukatlar aslında zaten yatarı çok az olan bir alacağını söylemişti. Biz şikayetimizi geri çeksek de kamu davasının devam edeceğini söylemişlerdi. Ama ben yine de ilk olarak mücadeleme bu şekilde devam etmedim. Bu noktaya gelene kadar, bu süreçte çok şey yaşadım eşimin ailesiyle. Ve artık bunlarla ve eşimin ailesiyle uğraşmak istemediğim için, ceza davası sonrasında alacak olduğum tazminatı alıp, artık 3-4 sene boyunca bunlarla uğraşmak istemiyorum ve tamamen çocuğumun hayatıyla ilgilenmek istiyorum. Onu iyi bir şekilde yetiştirmek için enerjimi harcamak istediğimi düşündüm. Ve böyle bir karar aldık. Kendi adıma süreci kısaltmış oldum" dedi.

"Bana attıkları iftiralar aslında onların talepleriymiş"

Murat Aci’nin babası Özer Aci’nin kendisine yönelik iddialar hakkında da konuşan Şükriye Aci, "Zaten başından beri planlı bir şeydi. Ben röportaj, fark ettiyseniz, çok vermedim. Çıkmadım, daha doğrusu çıkarılmadım. Yani onlar süreci hep yönettiği için, onlar istediğinde röportaj verdim; istemediğinde ise hiç haberi bile gelmedi. Yani ’Sen evde dur işte, sen görüşme. Şöyle daha iyi olur, böyle daha iyi olur’. Tabii haberim olmadığı için, ben ne derlerse onu yapmıştım. Bana attıkları iftira, 100 milyonlar aslında onların talepleriymiş. Onlar talep ettiği için ben anlaştığımda, benim öyle bir paraya anlaştığımı düşündüler. Neyse ki onlar kadar açgözlü değilim. Öyle bir para pazarlığına hiçbir zaman oturmadım. Sadece avukatlarımın aracılığıyla bir protokol yapıldı, ben karşı karşıya bile gelmedim. Kendi yaptıklarını benim üzerime atmaya çalışıyorlar şu anda" dedi.

"Manevi zararım nasıl karşılanabilir?"

Şüphelinin hakim karşısına çıkması istediğini ifade eden Şükriye Aci, "’Bu onları affettim, hiçbir suçları yok’ anlamına gelmiyor. Bu aslında, ’Ben şu anda uzlaştım ve ileriye yönelik, 3-4 sene sonra, herhangi bir maddi-manevi tazminat davası onlara açma hakkımdan feragat ediyorum’ demek anlamında. Yani maddi anlamda bir şey, yoksa manevi anlamda nasıl zararım karşılanabilir? Ama bu, hukuki usulde yazılmış bir dilekçe. Bunu farklı bir yere çekmenin de bir anlamı yok. Eşimle çok mutlu bir aileydik biz. Benim eşimi benden alıyorlar, ben çocuğumla tek başıma kalıyorum, onu tek başıma yetiştirmeye çalışıyorum. Hani, bunun nasıl bir karşılığı olabilir?" şeklinde konuştu