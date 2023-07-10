Oğuz Tongsir, yanan tesislerde incelemelerde bulundu

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, geçtiğimiz hafta elektrik kontağından kaynaklanan yangında büyük hasar gören TSYD Adana Şubesi’nde incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz hafta elektrik kontağından kaynaklanan yangında büyük hasar gören TSYD Adana Şubesi restaurant ve idari binada incelemelerde bulunan TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, “En büyük tesellimiz kimseye bir şey olmaması. Cana geleceğine mala gelsin. El birliği içerisinde gereken neyse yapılacaktır” dedi.

TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ile bir araya gelen TSYD Genel Başkanı Tongsir, yangın sonucu büyük hasar gören tesislerde incelemelerde bulundu.

Başkan Tongsir, “Elbette üzüldük. Spor basınının çatısı konumunda olan TSYD Adana Şubesi Tesisleri; eskisinden daha da iyi olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Öncelikle yangının ardından gerek telefon ederek ve gerekse de bizzat tesislere gelerek ‘geçmiş olsun’ temennisinde bulunan ve yanımızda olduklarını gösteren Adana Valisi Dr. Süleyman Elban başta olmak üzere, yerel yönetim başkanlarına ve daire başkanlarına, siyasi parti başkan ve heyetlerine, Sivil Toplum Kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ederiz. Merhum Başkanımız Nihat Geven’in adını taşıyan TSYD Adana Şubesi Tesisleri en kısa sürede daha iyi olacaktır. Kimsenin bundan şüphesi olmasın” diye konuştu.