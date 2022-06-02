Oğuz Yavuz yuvada kaldı

Yeni sezon için çalışmalarına devam eden Silivrispor transfer komitesi tecrübeli takım kaptanı Oğuz Yavuz ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Altyapılardan beri Silivrispor forması ile başarılara imza atan tecrübeli isim yeni sezon içinde Silivrispor başarısı için ter dökecek isimlerden oldu.