Oğuz Yavuz yuvada kaldı

Silivrispor formasını uzun yıllar giyen takım kaptanlarından Oğuz Yavuz yönetimin sunduğu teklifi kabul ederek yeni sezonda da takımı için mücadele edecek isimlerden oldu.

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  • 02.06.2022 09:44
  • Güncelleme: 02.06.2022 09:44
Oğuz Yavuz yuvada kaldı

Yeni sezon için çalışmalarına devam eden Silivrispor transfer komitesi tecrübeli takım kaptanı Oğuz Yavuz ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Altyapılardan beri Silivrispor forması ile başarılara imza atan tecrübeli isim yeni sezon içinde Silivrispor başarısı için ter dökecek isimlerden oldu.

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