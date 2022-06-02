Oğuz Yavuz yuvada kaldı
Silivrispor formasını uzun yıllar giyen takım kaptanlarından Oğuz Yavuz yönetimin sunduğu teklifi kabul ederek yeni sezonda da takımı için mücadele edecek isimlerden oldu.
Yeni sezon için çalışmalarına devam eden Silivrispor transfer komitesi tecrübeli takım kaptanı Oğuz Yavuz ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Altyapılardan beri Silivrispor forması ile başarılara imza atan tecrübeli isim yeni sezon içinde Silivrispor başarısı için ter dökecek isimlerden oldu.
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