Okan Buruk: 'Hedefimiz şu anda Galatasaray'ın tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olması'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zalgiris maçı öncesi yaptığı açıklamada hedeflerinin tekrar Şampiyonlar Ligi’nde oynamak olduğunu söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda oynayacağı Zalgiris Vilnius maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Buruk, "Kendi evinde oynadığı maçlarda üstünlük kurmuş, önemli başarılara sahip olmuş bir takım. O yüzden rakibimize çok saygı duyuyoruz. Başarılı ve iyi bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyoruz. Deplasmanda avantajlı bir sonuçla evimize dönmek önemli. İki takım da Şampiyonlar Ligi Elemeleri’ne devam etmek istiyor. Bu yüzden elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Oyuncularıma, takımıma güveniyorum. İnşallah yarın bizim için güzel bir maç olur. İkinci maça da avantajlı bir sonuçla gideriz" dedi.

"Hazırlıklarımızı tamamladık"

Rakiplerinin liginin devam ettiğini vurgulayan başarılı teknik adam, "Kendi alışık olduğu zeminde oynuyor. Bunlar rakibimiz için avantaj. Sezonun ilk resmi maçına çıkıyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Çok uzun bir ara vermediğimiz için oyuncularımızın geri dönüşü olumlu oldu. Sentetik sahayla ilgili akademimizin antrenman sahasında idman yaptık. Hazır olmaya çalıştık. Burası daha farklı. Oyuncularımın kolay adapte olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Şampiyonlar Ligi’ne hazırız"

Geçen sene oyuncuların ve taraftarların kendilerini şampiyonluğa taşıdığını vurgulayan Okan Buruk, "Bu sevinci yaşadık. Hedefimiz şu anda Galatasaray’ın tekrar Şampiyonlar Ligi’nde olması. Oyuncu kalitemiz, kadromuz, taraftarımız, stadımız Şampiyonlar Ligi’ne hazır. Amacımız bu maçları geçip Şampiyonlar Ligi’ne girmek. Başakşehir’in başında bir Şampiyonlar Ligi serüveni yaşamıştım. İnşallah Galatasaray’da oyuncularımla birlikte bunu tekrar gerçekleştiririm" ifadelerini kullandı.

"Transferi değil, Şampiyonlar Ligi’ni düşünüyoruz"

Şu an tek düşüncelerinin Şampiyonlar Ligi olduğunu belirten sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, "Listemizdeki birçok oyuncuyla görüşüyoruz. “Video Call” yapıyoruz. Oyuncularla yüz yüze görüşmek tabii ki önemli oluyor. Hocadan kendi görüşüyle ilgili düşünce alması önemli bir şey. Tek düşüncemiz Şampiyonlar Ligi. Transferi bir kenara bıraktık. Listedeki oyuncular ve düşündüklerimiz belli. Bununla ilgili Erden Bey, başkanımız, yönetimimiz hepsi çalışma içindeler. Ben daha çok sahaya odaklanmış durumdayım. Çok fazla transferi düşünmüyorum. Kadromda çok iyi oyuncularım var. Geçen seneki başarılı kadroyu büyük ölçüde koruduk. Çok iyi oyuncularım var. Oyuncularımla birlikte sahaya odaklanmak istiyorum. Hepimiz için çok değerli bir Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçları var. Bunları en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Transferler heyecan oluşturuyor ama bizim heyecanımız Şampiyonlar Ligi’ne girebilmek" açıklamasında bulundu.

"Direkt katılım için çok çaba göstermeliyiz"

Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılmak için çok çaba göstermeleri gerektiğini altını çizen Okan Buruk, "Türk takımları olarak biz buraya getirdik. Buradan çıkaracak olan biziz. Geçen sene önemli puanlar toplandı. Gelecek sene lig şampiyonu play-off etabından başlayacak. Ülke puanı için bu maçlar, bu sene ve dört takımın göstereceği performans çok önemli. Gelecek yıllar yine direkt katılmak için çok çaba göstermemiz gerekiyor. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Çok ciddi, çok konsantre ve her maçı final havasında oynamamız gerekiyor. Litvanya’nın en iyi ekibi olduklarını biliyoruz. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla çıkacağız" diyerek sözlerini tamamladı.