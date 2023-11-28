Okan Buruk: 'Manchester United karşısında iyi oynayıp kazanmak istiyoruz'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United karşısında iyi oynayıp, kazanmak istediklerini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray yarın RAMS Park’ta saat 20.45’te İngiliz ekibi Manchester United ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray camiası olarak büyük bir heyecan yaşadıklarını belirten Buruk, "Türkiye bu anlamda büyük bir heyecan yaşıyoruz. Türk futbolu için bu maçlar çok önemli. Gruptan çıkmak için adına kazanacağımız karşılaşma için bir sonraki maça her ihtimalde kalacak ama maçı kazandığımızda büyük avantaj yaşayacağız, hem de Avrupa’yı garantilenmiş olacağız. Son maçta da hedefimiz gruptan çıkmak olacak. Önemli, değerli, maddi ve manevi anlamda çok özel bir karşılaşma. Rakibimiz ilk maça göre değişti ve gelişti. Ligde son 6 maçın 5’ini kazandı. Lig liderinin 6 puan gerisine kadar geldi. Biz de kendi oyunumuzu geliştirme anlamında Alanyaspor maçında önemli oyun oynadık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz kazanmak. Çok iyi bir takımlara karşı oynayacağız. Seyircimiz önünde bu atmosfer muhteşem oluyor. Bundan önceki maçları kazanamamıştık bu sefer amacımız hem iyi oynayıp hem de kazanmak" diye konuştu.

İyi bir kadroya sahip olduklarını ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Kim oynarsa oynasın, kim başlarsa kim devam ederse etsin bu takım için en iyisini yapacağını biliyoruz. Yarın için de böyle olacak. Bunula ilgili seçimimizi bugün yapacağız. Önemli olan performanslar. Yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. Bu da beni sevindiriyor. Mücadele olacak, rekabet olacak. Bu rekabet de Galatasaray’ı başarılara taşıyacak" şeklinde konuştu.

"Davinson’un 2-3 hafta içerisinde tekrar takıma dönmesini bekliyoruz"

Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez’in durumu hakkında da bilgi veren Okan Buruk, "İğne ile oynama duruma yok. 2-3 hafta içerisinde tekrar takıma dönmesini bekliyoruz. Bir an önce takıma dönmesi bizi sevindirir" dedi.

Alanyaspor karşılaşmasında sakatlandığından dolayı oynamayan milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı için ise Buruk, "Abdülkerim’i bugün antrenmanda deneceğiz. Olumlu olursa da sahada olacak" ifadelerini kullandı.

"Aldığımız sonuçlarla takımımızın ne kadar kaliteli oyunculardan kurulu olduğu"

Her maçın hikayesinin farklı olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Oyuncuları maç maç değerlendiriyoruz. Son maçta oyun olarak, skor olarak, topa sahip olmamız, pas yüzdemiz değerliydi. Önemli işler yaptık. Şu anda çok daha farklı bir maça çıkıyoruz. Bu maçın hikayesi daha farklı olacak. Oyuncularım oynamak için yüzde yüzünü veriyor. Beni de mutlu eden bu. Kim oynarsa oynasın elinden gelenin fazlasını yapıyor. Transferlerimizden memnunuz. İyi bir kadromuz vardı. Yukarıya çıkarmak istedik. Oynadığımız oyun, aldığımız sonuçlarla takımımız ne kadar kaliteli oyunculardan kurulu olduğu belli" değerlendirmesinde bulundu.

"Önemli oyunculara sahip bir takım"

Manchester United’ın gelişen bir takım olduğunu belirten Buruk, "Önemli oyunculara sahip bir takım. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Planlarımız var. He maçın planları farklı. Toplantıda oyuncularımıza gösterdik. Antrenmanda da çalışacağız" dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarların kendileri için önemli ve değerli olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Onların bize destekleri önemli oluyor. Bunu alabilmek için oyun anlayışımız da önemli. Bizim de onları maç içerisine çekmemiz gerekiyor. Bayern Münih ile Kopenhag maçlarında yapmıştık. Bizim için en önemli şey bu olacak" şeklinde konuştu.