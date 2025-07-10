Okan Buruk: 'Umarım Osimhen transferi kısa sürede biter'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, taraftarın beklentisinin karşılanması için çok büyük bir çaba sarf edildiğini vurgulayarak, "Osimhen de bu oyunculardan biri. Abdullah Kavukcu, bu transfer için İtalya’ya gitti. Osimhen, bizimle yola devam etmek istiyor. Umarım kısa sürede bu transfer biter" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray’da akşam antrenmanı öncesinde Teknik Direktör Okan Buruk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sözlerine hazırlıklarla ilgili başlayan Buruk, "Sezonu açtık. Bir sezon bitiyor, önemli bir şampiyonluk elde ediyorsunuz. Geçen sene iki kupayla bitirdik. Tatil bittiğinde o iki kupanın çok fazla konuşulmayacağı, yeni sezonun konuşulacağı, yeni sezona en iyi şekilde hazır olacağımız bir dönem bizi burada buluşturdu. Oyuncularımla birlikte bir önceki senenin öz güveni üzerimizde, bu çok önemli. Camia üstündeki öz güven çok önemli. Çok önemli şekilde transfere başladık. Yine kadromuza önemli oyuncular katıyoruz. Geçen senenin bittiğini ve bu sene yeni bir hikayenin bizi beklediğini çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz tekrar şampiyon olmak"

Hedeflerinin Süper Lig’de tekrar şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi’nde de önemli başarı elde etmek olduğunu vurgulayan sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli ve değerli. Galatasaray taraftarı çok heyecanlı, biz de çok heyecanlıyız. Cuma günü başladık. Milli oyuncularımız aramıza katıldı. Sallai’nin ailevi bir durumu var, ekstra bir gün izin istedi, o gelmeyecek. Davinson’a biraz daha izin verdik. O da çok yoğun bir tempodan çıktı. Uzak yerden geliyor. 15’inde bizimle birlikte olacak. Morata’ya aynı şekilde izin verdik. O da yoğun bir şekilde milli maç oynamıştı. O da 15’inde aramıza katılacak. Sane, Kulüpler Şampiyonası’na gitti. ABD’den dönüşü, tatile başlaması ayın 1-2’sini buldu. 3 hafta o da tatil yapıp bizimle 24’ünde antrenmanlara başlayacak. Programımız belli. Hazırlık maçlarıyla birlikte en iyi şekilde hazır olmak istiyoruz. Bu senenin geçen seneye göre güzel yanı oyuncularımızın daha çok tatil yapmış olması. Daha çok dinlendiler. Şimdi çalışma zamanı. En iyi şekilde hazırlanacaklar. Geçen sene bu tatil süresi çok daha kısaydı. Ön elemeler vardı. Bu sene bu sorunumuz yok. İyi dinlendiler. En iyi şekilde hazırlanıp sezona başlayacağız" şeklinde konuştu.

"Böyle bir yere antrenman yapmaya gitsek belki çok büyük paralar öderdik"

Yeni sezona kendi tesislerinde hazırlandıklarını hatırlatan Okan Buruk, "Bunun en büyük nedenlerinden biri tesis şartlarımızın çok iyi olması. Oyuncularımızın yenilenmeleri için tüm imkanlar var. Böyle bir yere antrenman yapmaya gitsek belki çok büyük paralar öderdik. Kendi tesisimizdeyiz, bunu kullanıyoruz. Bundan sonra Avusturya’da 4 günlük 2 maç kampımız var. Devamında 2 maçımız var. Cumartesi günü Ümraniyespor ile oynayacağız. Daha sonra ilk hafta maçımızı oynayacağız. Hedef 26. Hedef 26 için hepimiz hazırız" ifadelerini kullandı.

"Zaniolo çıkış yapmak isteyen bir oyuncu"

Kiralıktan dönen İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo hakkında sorulan soruya Buruk, "Bizim oyuncumuz. Çok değerli, özel bir oyuncu. İlk şampiyonluk yaşadığımız sene devre arası takıma katıldı. Benim de çok beğendiğim, İtalya Milli Takımı’nın oyuncularından biri. Çok değerli bir oyuncu. Bundan önceki iki senede Premier Lig ve İtalya Ligi’nde oynadı. Kendi isteğiyle buradan ayrıldı ve kiralanmayla satın alma opsiyonlarıyla gitti. Bizim oyuncumuz. Geldiğinden beri iyi çalışıyor. Burada yabancılık çekmiyor. Birbirimizi tanıyoruz. Transfer bütün oyuncularımız için çok dinamik bir dönem. Bünyemizde olan tüm oyuncular bizim oyuncumuz. Burada tek sıkıntımız yabancı sayımız. İki tane 2002 yılı ve üstü kadromuzda oyuncu bulundurmamız gerekiyor. Şu andaki elimizde bulunan yaş grubu içerisinde 12 yabancı elimizde olacak. Burada bütün oyuncularımızı değerlendireceğiz. Zaniolo geldiğinden beri iyi çalışıyor. Hazırlık maçlarında onu kullanıp göreceğiz. Çok önemli bir oyuncu. Çıkış yapmak isteyen bir oyuncu. En önemlisi bu. Kendi seviyesinin çok altında son iki seneyi geçirdi. İyi çalışıp bizimle sezona hazırlanacak. Tüm oyuncularımızla ilgili kararı hazırlık maçlarından sonra da vereceğiz. Genç oyuncularımız bizimle birlikte. Altyapıdan hedef olabilecek oyuncuları kadroya aldık. Çağrı Balta onlardan biri. Ada Yüzgeç ve Furkan Koçak da var. İleriye dönük, milli takımlarda görev alan, iyi işler yapan ve Avrupa’da da takip edilen, Galatasaray’ın geleceğini oluşturabilecek üç tane oyuncumuz var. Bu oyunculara kamp sürecinde hazırlık maçlarında görev vereceğiz. Şu ana kadar gidişatımız bütün oyuncularımız için çok iyi" değerlendirmesinde bulundu.

"Umarım Osimhen transferi kısa sürede biter"

Napoli’de forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’in transferi için çok çaba sarf edildiğini vurgulayan Okan Buruk, "Taraftarın beklentisinin karşılanması için çok büyük bir çaba sarf ediliyor. Osimhen de bu oyunculardan biri. Abdullah Kavukcu, bu transfer için İtalya’ya gitti. Osimhen, bizimle yola devam etmek istiyor. Bu durum da bizi sevindiriyor. Umarım kısa sürede bu transfer biter. Onun yanında Icardi gibi çok özel bir oyuncumuz var. Son üç yıla damga vurdu. Türk futbolu için çok önemli bir marka değeri oldu. Sadece saha içinde değil saha dışında da insanların çok sevdiği, inanılmaz ilgi duyduğu oyuncu. Takım kaptanlarımızdan biri. Kötü bir sakatlık geçirdi. Uzun bir süre oldu. Eskiden çapraz bağ sakatlıklarından dönüş biraz daha kısa olabiliyordu ama son yıllara baktığımızda bu işte oyuncunun sakatlığının nüksetmemesi için tedavi uygulanıyor. Onu koruyarak gideceğiz. Koşularına başladı. Yavaş yavaş takım içine adapte etmeye çalışacağız. Fiziksel olarak çok güçlü hale getirmemiz gerekiyor ki tekrar sakatlık yaşamasın. Mauro’nun dönüşü, bizimle beraber olması çok önemli. Morata ile ilgili teklifler var. O da özel bir santrfor. Santrfor bulmak çok zor. Avrupa’da da bunu birçok kulüp yaşıyor. Biz böyle 3 santrfor bulmuşken değerlendirmek istiyoruz. Morata’ya ilgiler var. İlk isteğimiz onun bizimle devam edip, yeni sezonda bizimle birlikte olması" şeklinde konuştu.

"Hakan Çalhanoğlu her teknik adamın isteyeceği bir oyuncu"

İtalya’nın Inter ekibinde oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun transfer durumuyla ilgili soruya sarı-kırmızılıların teknik direktörü şöyle cevap verdi:

"Hakan Çalhanoğlu her teknik adamın isteyeceği bir oyuncu. Avrupa’da orta saha olarak en değerli oyunculardan biri. Son üç senede iki Şampiyonlar Ligi finali oynayan takımın çok değerli bir oyuncusu. Ne kadar büyük oyuncu ve iyi insan olduğunu ben çok iyi biliyorum. 16 yaşından bu yana tanıyorum. Galatasaray’a olan sevgisi de inanılmaz büyük. Bu da bizi mutlu ediyor. Oynadığı bir takım var. Onların da büyük beklentisi oluyor. O seviyede bir oyuncuyu gönderdiğinizde aynı seviyede bir oyuncuya çok büyük bir para harcamanız gerekiyor. Inter’in de bu anlamda beklentisi olması normal. Bizim planımız acil bölgelere olan oyuncularımız var. Osimhen’den bahsettik. Başka mevkilerde de aciliyeti olan yerlerimiz var."

"Kadro yapılanması için Osimhen’in transferi bizim için biraz önem kazanıyor"

Kaleci transferi hakkında ise Buruk, "Kalede Günay gibi çok önemli bir kaleciye sahibiz. Onun için içimiz rahat. Günay ile yarışacak, Avrupa’da da bize katkı verebilecek çok önemli isimler istiyoruz. Kalede de bu şekilde. Günay’ın performansı çok değerli. Geçen sene bunu net bir şekilde gösterdi. Bu anlamda bizimle birlikte olmasından çok mutluyuz. Bir yandan kaleci arayışlarımız da devam ediyor. Planlamalar oluyor, önceden istediğimiz, konuştuğumuz oyuncular olabiliyor ama bir kulübün oyuncusunu almak kolay olmayabiliyor. Bonservissiz oyuncular daha kolay olabiliyor. Futbolcu tarafını hallettiğimiz anda transferi tamamlıyorsunuz. Hakan’da da bu geçerli. Tabii ki her takım ister. Bütçemizi en çok nerede kullanacağız diye düşündüğümüzde burada Osimhen’in şu andaki transferi bizim için biraz önem kazanıyor. Devamında da bu kadro yapılanması için gerekli hamleleri yapacağız. Hakan çok önemli bir takımın oyuncusu. O takıma da saygı duymak gerekiyor. Bu tür oyuncuları kadromuza katmak çok önemli. Hem bütçelerimiz hem diğer takımın beklentileri ne olacak bunu tam bilemiyoruz. Bu tür önemli oyuncularda çok yüksek fiyatlar çıkabiliyor. Bu konuda bir girişimimiz olmadı açıkçası" açıklamasında bulundu.

"Şampiyonlar Ligi’ne uygun fizik kalitede oyuncular tercih edeceğiz"

Birçok sistemle oynayabilmenin güzel bir şey olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Geçen sene farklı sistemlerde oynadığımız maçlar oldu. Bunun en neti 3-4-1-2’yi çok iyi oynadığımız Tottenham maçıydı. O sistemle, oyuncularla, Icardi’nin de olduğu bir kadroyla geçen sen devam edebilseydik çok farklı şeyler konuşabilirdik. Ligin sonunu çok güçlü bitirdik. Herkesin, hoşuna giden, takdir ettiği, benim de teknik adam olarak mutlu olduğum, az gol yediğimiz, daha rahat maçlar kazandığımız bir oyun anlayışı vardı. Lig ve Şampiyonlar Ligi’ni bir arada götürmek çok kolay bir şey değil. Bu anlamda çok güçlü bir kadroya, değişik dizilişlere ihtiyacımızın olacağı maçlar olabilir. Rakibin dizilişlerine göre dizilişimiz değişebiliyor. Son 3 sene bunu etkili şekilde yaptık. Bunları oyuncu profiline göre değerlendireceğiz. Şampiyonlar Ligi’ne uygun fizik kalitede oyuncular tercih edeceğiz. Transfer kolay bir şey değil. Çok önemli yıldızları takımımıza kazandırdık. Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacağımız için bu sene oyuncu getirmek bizim için çok daha kolay olan senelerden biri. Leroy Sane transferi Avrupa’da ses getirdi. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Oyuncuların isteği Galatasaray’a gelip oynamak. Galatasaray’ın bu anlamda marka değeri çok fazla. İçinde bulunduğumuz tesis bile fark etti. Tesisinizin kaliteli olması, stadyum atmosferi, kadro kaliteniz, yurt dışında yakaladığımız imaj ve taraftar sayısına baktığımızda birçok futbolcu gelip Galatasaray’da oynamak istiyor. Bu senenin en değerli şeylerinden biri bu. Bize katkı sağlayacak oyuncular kadromuza katmak istiyoruz" dedi.

"Hedefimiz Avrupa’da da taraftarımızın yüzünü güldürmek"

Bu sezon Avrupa’daki hedeflerden de bahseden Galatasaray’ın teknik direktörü, "İlk sene Şampiyonlar Ligi performansımız çok iyiydi. İyi takımlara karşı iyi işler çıkardık. Geçen sene Tottenham maçında güçlü bir oyun oynadık. En büyük sıkıntılarımızdan biri kendimizden aşağıda gördüğümüz ve kafa olarak hazırlanamadığımız, bazen de kadro olarak eksik yakalandığımız yerlerde Avrupa’dan elenmemizdi. Şampiyonlar Ligi’nde çok iyi takımlara karşı oynayacağız. Yapacağımız 8 maç var. Çok güçlü takımlarla oynayacağız. Konsantrasyonumuz, isteğimizi göstereceğiz. Hedefimiz Avrupa’da da taraftarımızın yüzünü güldürebilmek. Hep kazanmak ve başarılı olmak istiyorsunuz; ama iki Bayern Münih maçı oynamıştık. Kaybettiğimiz halde oyun olarak çok mutlu ve memnun olduğumuz yerler oldu. Bu oyun gücünü ortaya koyup kazanacağımız maçlar olacağını düşünüyorum, hayal ediyorum. Bu transfer döneminin sonuna kadar katkılar olacak. Şampiyonlar Ligi 16 Eylül’de başlıyor. Bizim için büyük bir avantaj olacak, lige başlayacağız. Devamında dönemli maçlar oynayacağız. Milli maç arası var. Ondan sonra da Şampiyonlar Ligi başlayacak. Oraya çok daha hazır şekilde ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Okan Buruk ayrıca bugün vefat eden Galatasaray Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya’nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.