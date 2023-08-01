Okan Buruk: 'Yarın turu geçip, Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius ile oynayacakları maçı kazanarak Şampiyonlar Ligi’nde yola devam etmek istediklerini söyledi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius’u konuk edecek. Müsabaka öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zalgiris deplasmanında oynadıkları ilk maçta istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Buruk, “Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi arenasında olması için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Şampiyonluk üzerine kısa bir tatil sonrasında yeniden başladık. Oyuncularımın fiziksel ve psikolojik olarak bir adaptasyon süreci var. İlk maçtaki ortam, sentetik saha bizim oyunumuzu olumsuz olarak etkilese de ikinci maç için avantajlı bir skorla döndük. Şu andaki tek hedefimiz bu turu geçmek. Yeni gelen oyuncularımız, takıma yeni katılan oyuncularımız gün gün performansını artırıyor. Yavaş yavaş onları kadronun içine katmaya çalışıyoruz. Genel olarak Galatasaray kalitesi, oyun anlayışı ve kendi sahasında gösterdiği performansı ortaya koymak istiyoruz. Taraftarlarımızla birlikte hafta sonu bir antrenman yaptık. Aslında bizi psikolojik olarak yukarı çeken bir idmandı. Tekrar seyircimizle buluşacağız onların isteklerini biliyoruz. Türkiye’nin puan sıralamasında göstereceğimiz performansa ne kadar ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde olmak istiyoruz. Bu konuda maddi ve manevi çok fazla bahanemiz var. Takım olarak hazırız. Yarın inşallah turu geçen taraf olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kendi oyunumuzu sahaya koyduğumuzda bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum”

Şu anda transferlerden çok yarınki maça odaklandıkları aktaran Okan Buruk, “Yarınki maça ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya odaklandık. Gelenler gidenler olacaktır ancak şu anda tek düşündüğümüz yarınki maç. Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu yarınki maçın kadrosunda olacak. İlk maç savunma performansımız takım olarak çok iyi değildi. Burada oynayacağımız maçta sadece kendi oyunumuza odaklanacağız. Kendi oyunumuzu sahaya koyduğumuzda bu maçı kazanacağımızı ve bu turu geçeceğimizi düşünüyorum. Tabii ki rakibimizi de önemsiyoruz. İlk maçta bize önemsenecek bir rakip olduğunu gösterdiler” ifadelerini kullandı.

“Kadromuzla ilgili bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz”

Okan Buruk, adı transfer haberlerine konu olan Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson’un takımda kalmak istediğini kendisine ilettiğini belirterek, “Şu anda kadromuzla ilgili bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Aynı oyuncularla devam edeceğiz. Victor’da bunlardan biri. Zaten o da kalmak istediğini söyledi” diye konuştu.

Sakatlığı devam eden Lucas Torreira ile ilgili de konuşan Buruk, “Torreira bugün antrenmanda kendisini deneyecek ona göre son durumuna bakacağız. Tabii uzun süre antrenman yapmadı hemen takım içinde olması zor ama bugün yavaş yavaş bizimle beraber başlayacak” dedi.

Öte yandan Okan Buruk, yeni transferler Mauro Icardi ve Wilfried Zaha’yı ise kadroya en doğru zamanda dahil etmek istediğini belirtti.