Okan Buruk, 2. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2020-2021 sezonunda Başakşehir'i çalıştırdığı dönemden sonra 2. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak.

Okan Buruk, 2. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2020-2021 sezonunda Başakşehir’i çalıştırdığı dönemden sonra 2. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Galatasaray Norveç ekibi Molde’yi eleyerek, gruplara kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu sonuçla antrenörlük kariyerinde 2. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek.

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Buruk, Başakşehir’i çalıştırdığı dönemde daha önce 2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.