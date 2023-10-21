Okan Buruk, 4. derbi galibiyetini aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçıyla birlikte sarı-kırmızılıların başında çıktığı 5. derbide 4. galibiyetini kazandı.

Okan Buruk, 4. derbi galibiyetini aldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçıyla birlikte sarı-kırmızılıların başında çıktığı 5. derbide 4. galibiyetini kazandı.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Bu maçla birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 5. derbisini oynadı ve 4. galibiyetini elde etti. Buruk, 2 Fenerbahçe müsabakasını da kazanırken, Beşiktaş ile oynadığı 3 maçta ise 2 galibiyet aldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman