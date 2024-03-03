Okan Buruk 7. derbisinde 5. galibiyetini aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 7 derbide 5 galibiyet aldı.

Okan Buruk 7. derbisinde 5. galibiyetini aldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 7 derbide 5 galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı ve 1-0 kazandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 7. derbisine çıktı. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Buruk, derbilerde kaybetmeme istatistiğini bu maçta da sürdürdü. 50 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 7 derbide 5 galibiyet alırken, 1 kez mağlup oldu, 1 maçta da berabere kaldı.

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Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, Beşiktaş’a karşı ise 3 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet aldı.