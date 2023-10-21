Okan Buruk'a sürpriz doğum günü
Beşiktaş derbisinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a basın mensupları tarafından doğum günü sürpriz yapıldı.
Beşiktaş derbisinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a basın mensupları tarafından doğum günü sürpriz yapıldı.
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından geçtiğimiz günlerde 50. yaşına giren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a basın mensupları tarafından sürpriz doğum günü organizasyonu yapıldı. Basın toplantısının bitmesinin ardından Buruk’a sarı-kırmızı pasta hediye edildi. Okan Buruk pastadaki mumları üfledikten sonra basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.