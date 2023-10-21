Okan Buruk'a sürpriz doğum günü

Beşiktaş derbisinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a basın mensupları tarafından doğum günü sürpriz yapıldı.

Okan Buruk'a sürpriz doğum günü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Beşiktaş derbisinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a basın mensupları tarafından doğum günü sürpriz yapıldı.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından geçtiğimiz günlerde 50. yaşına giren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a basın mensupları tarafından sürpriz doğum günü organizasyonu yapıldı. Basın toplantısının bitmesinin ardından Buruk’a sarı-kırmızı pasta hediye edildi. Okan Buruk pastadaki mumları üfledikten sonra basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman