Okan Buruk, iç saha galibiyet rekorunda Mircea Lucescu'yu yakaladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de iç sahadaki üst üste 18 galibiyetle, Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun galibiyet serisini yakaladı.

Okan Buruk, iç saha galibiyet rekorunda Mircea Lucescu'yu yakaladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’de iç sahadaki üst üste 18 galibiyetle, Rumen teknik adam Mircea Lucescu’nun galibiyet serisini yakaladı.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Çaykur Rizespor’u 6-2’lik skorla mağlup etti. Aslan, bu sonuçla evinde oynadığı son 18 Süper Lig karşılaşmasını kazandı ve Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk da bir rekoru egale etti. Cimbom daha önce Rumen teknik adam Mircea Lucescu döneminde Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında ligde iç sahada 18 maçlık galibiyet serisini yakalamıştı.

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