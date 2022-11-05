Okan Buruk, Şenol Güneş'e karşı ilk galibiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu’nda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar derbiden 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu karşılaşmayla birlikte 8. kez rakip oldu. Daha önce oynanan 7 müsabakada Güneş, Beşiktaş ve Bursaspor’u çalıştırırken, Buruk ise Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor ve Çaykur Rizespor’un başındaydı.

Derbiyi kazanan Okan Buruk, Şenol Güneş’e karşı ilk galibiyetini elde etti. Diğer müsabakalardan 6’sını Güneş’in takımları kazanırken, 1 maç ise berabere sona erdi.