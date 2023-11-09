Okan Buruk'tan, Galatasaray taraftarına teşekkür

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda dün akşam deplasmanda oynadıkları Bayern Münih maçında kendilerini statta ve ekranları başında destekleyen tüm sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

Okan Buruk'tan, Galatasaray taraftarına teşekkür
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda dün akşam deplasmanda oynadıkları Bayern Münih maçında kendilerini statta ve ekranları başında destekleyen tüm sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Galatasaray, dün akşam deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih’e 2-1 kaybetti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu zorlu müsabakada kendilerini destekleyen sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti. Buruk, "Dün gece oynadığımız maçta bizi statta ve ekranlarının başında destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Şampiyonlar Ligi’ndeki kalan iki maçımızda da aynı mücadeleyi sürdürüp, bir üst tura çıkacağımızdan hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman