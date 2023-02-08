Okan Buruk'tan yardım çalışmalarına destek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

Galatasaray, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara sarı-kırmızılıların Teknik Direktör Okan Buruk da de katıldı. Buruk, Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.