Okan Buruk'un 4. derbisi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 3 kez karşılaştı ve bu derbilerde 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Okan Buruk'un 4. derbisi
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sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 3 kez karşılaştı ve bu derbilerde 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 4. derbisine çıkacak. Bu sezon göreve gelen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 3 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk’lu Galatasaray, sarı-lacivertlileri Kadıköy’de 3-0 mağlup ederken, siyah-beyazlıları da Nef Stadyumu’nda 2-1’lik skorla yendi. Buruk, Beşiktaş’a deplasmanda ise 3-1 kaybetti.

Fenerbahçe ile 14 kez karşılaştı

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe’ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray’ın başındayken rakip oldu. Buruk’un takımları söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 49 yaşındaki teknik direktör, 3 kez Akhisarspor ile, 1 kez de Galatasaray ve Çaykur Rizespor’la Fenerbahçe’yi yendi.