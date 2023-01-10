Okçulukta başarı tesisleşme ile artacak

Bursa’yı sporda da marka kent haline getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, özellikle son yıllarda modern ve geleneksel okçuluğa ilginin artmasına paralel olarak kente bir de okçuluk tesisi kazandırıyor.

Bursa’da amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni destek sağlayan, mevcut sahaları yenileyen, ‘sporun tabana yayılması için’ yaz ve kış spor okulları gibi projelerle her zaman sporcunun yanında olan Büyükşehir Belediyesi, kente ‘branşlara özel’ spor tesisleri kazandırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, futbol, atletizm, yüzme, tenis ve salon sporlarının yapıldığı tesisler ile Bursa’nın sporda kalbi olan Atıcılar’a şimdi de okçuluk salonu kazandırıyor. Atıcılar futbol sahalarının yanında inşaatı devam eden projede, 455 ve 115 metrekare olmak üzere iki adet kapalı okçuluk salonu yer alıyor. Toplam 835 metrekare kullanım alanı, kapalı ve açık okçuluk tesisleri, çevre düzenlemesi ve otoparkı ile Atıcılar, aynı zamanda Bursa’da okçuluğun kalbinin de attığı yer olacak.

Yeni başarılar gelecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, inşaatın hızla devam ettiği Atıcılar Okçuluk Tesislerinde incelemelerde bulundu. Bursa’nın ‘spor kenti’ hüviyeti kazanması için Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da destekleriyle önemli spor yatırımlarını hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Bir taraftan amatör spor kulüplerimizi nakdi ve ayni yardımlarla desteklerken, diğer taraftan fiziki şartlarını iyileştiriyoruz. Yine belediyespor marifetiyle yaz ve kış spor okullarımızla kabiliyetleri çocuklarımızı ön plana çıkarıyoruz. Tüm bu çalışmalarla hamdolsun, olimpiyat dereceleri de gelmeye başladı. Bu çerçevede yapılan çalışmalardan biri de okçuluk merkezimiz. Okçuluk ata sporumuz ama aynı zamanda son yıllarda ilgi görmeye başladı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz evladımızın Bursa kökenli olması da Bursa’daki çocuklarımızı bu manada ciddi teşvik etti. İnşallah mayıs, haziran gibi tamamlayacağız. Bursa’mıza okçuluk camiamıza hayırlı olsun” dedi.