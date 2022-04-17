Oklalıspor, Fenerköyspor'u 7 bitirdi: 7-1

Silivri Değirmenköy Stadında oynanan maçta üstün bir oyun ortaya koyan Oklalıspor, sahadan 7-1 galip ayrılarak üç puanı hanesine yazdırmasını bildi. Konuk Oklalıspor’da gol perdesini açın isim 18. dakikada Ömer Akgün oldu 1-0, ilk yarının bitimine saniyeler kala dakikalar 45’i gösterirken Adem Cihangir, ilk yarının skorunu 2-0 olarak belirleyen isim oldu. İkinci yarıya da etkili başlayan Oklalıspor, 48. dakikada Murat Köse’nin Frikik golü ile farkı üçe çıkarmanın sevincini yaşadı 3-0. Bu golün santrasıyla birlikte topu kapan Oklalıspor, 49. Dakikada Alpay Bozkurt ile skoru 4-0’a getirdi. Ev sahibi Fenerköyspor, 75. dakikada Deniz Burak Çilem’in golü ile farkı üçe indirdi 4-1. Gol sağanağına devam eden Oklalıspor’da 76. dakikada sahneyi çıkan isim Emirhan Polat oldu ve skoru 5-1’e getirdi. 79. dakikada Ömer Akgün, 85. dakikada Emirhan Polat’ın golle farkın açılmasını sağladı 7-1. Ardı ardına kazandığı maçlarla zirve yarışına ortak olan Oklalıspor, müsabaka sonunda farklı galibiyetin sevincini yaşadı.