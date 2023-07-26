Okmeydanı'nda kentsel dönüşüm ofisi ile şeffaf bilgi akışı sağlanıyor

Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde birinci etap çalışmaları Fetihtepe Mahallesinde aralıksız devam ederken bir yandan da ikinci etabın başlatılması için harekete geçildi. Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Ofisi’nde hak sahipleri projenin tüm detaylarıyla ilgili şeffaf bir şekilde bilgilendiriliyor ve uzlaşma görüşmeleri yapılıyor.

Beyoğlu’nun riskli bölgelerinden olan Okmeydanı’nı sağlıklı bir yaşam alanına dönüştürmek için hayata geçirilen Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Projenin birinci etabı olan Fetihtepe Mahallesi 3550 Ada devam eden çalışmalarda kaba inşaatların büyük bir kısmı tamamlandı. Birinci etabının 2024 yılının ilk çeyreğinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan projede ikinci etap için de çalışmalar başlatıldı.

Hak sahipleri şeffaf bir şekilde bilgilendirilerek uzlaşma görüşmeleri yapılıyor

Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Fatih sultan Caddesi üzerine Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Ofisi açıldı. Kentsel Dönüşüm Ofisine gelen hak sahipleri projenin tüm detaylarıyla ilgili şeffaf bir şekilde bilgilendiriliyor ve uzlaşma görüşmeleri yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Beyoğlu Belediyesi’nin katkılarıyla yürütülen projede ikinci etap çalışmalarına, uzlaşma görüşmelerinde çoğunluğun sağlandığı bölgeden devam edilecek.

“Dönüşüm ofisindeki yoğunluk çalışmaların hızlandırılması açısından önemli”

Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin öncelikli hedefinin depreme dayanıklı, daha yeşil, daha güvenli ve daha huzurlu bir Okmeydanı inşa etmek olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Büyük uğraşlar sonucunda Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesini hayata geçirdik. Birinci etapta çalışmalar planlandığı gibi sorunsuz devam ediyor. İkinci etap için de Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Ofisimizde uzlaşma görüşmeleri devam ediyor. Yoğun da bir ilgi var. Bu yoğunluğu çalışmaların daha da hızlandırılması açısından değerli buluyoruz” dedi.

“Çalışmalarımıza uzlaşmaların tamamlandığı bölgeden devam edeceğiz”

Başkan Yıldız, “Bu proje sırf siyasi çıkarlar için bazı kesimler tarafından asılsız ithamlarla yıllarca ertelendi ama artık kaybedecek zamanımız yok. Tüm hak sahiplerine çağrım şudur ki; gelin hep birlikte bu işi bir an evvel bitirelim ve hem kendimizin hem de sevdiklerimizin can güvenliğini riske atmayalım. Tüm hak sahiplerimizi Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Ofisimize bekliyoruz. Çalışmalarımıza uzlaşmalarını ilk olarak tamamlayan bölgeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.