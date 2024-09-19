Oksijen Ortaköy: Doğanın İçinde Lüks ve Huzur Dolu Bir Yaşam

Oksijen Ortaköy’de, birbirinden bağımsız 24 adet villa bulunuyor. Her villa, geniş metrekareleri, yüksek tavanları, bol ışık alan yaşam alanları ve doğal yaşamla iç içe geçecek şekilde tasarlanmış bahçeleri ile dikkat çekiyor. Villalar, iki farklı tipte sunuluyor: Yamaç Evler ve Toprak Evler. Yamaç Evler Fly Tribleks olarak tasarlanmış olup 259.73 m² brüt alana sahipken, Toprak Evler Combo Dubleks ve Free Dubleks seçenekleri ile 230 m² civarında geniş ve konforlu yaşam alanları sunuyor.

Doğayla iç içe bir yaşam sunan bu projede, 30-40 yıllık çınar ve ıhlamur ağaçları korunarak, doğal yeşil alanlar özenle planlanmış. Meyve bahçeleri ile zenginleştirilmiş peyzaj alanlarında, aileler hem doğanın tadını çıkarabilir hem de dalından meyve toplama keyfi yaşayabilir. 10.700 m²'lik peyzaj alanı içinde yer alan bu benzersiz bahçeler, şehrin kalabalığından kaçıp nefes almak isteyenler için huzurlu bir ortam yaratıyor.

Üst Düzey Donanım ve Konfor

Oksijen Ortaköy, modern yaşamın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek donanımlarla tasarlanmış. Villalar, yüksek malzeme kalitesi ile inşa edilmiş olup, ses yalıtımı, özel kenet çatı detayları, ayarlanabilir yerden ısıtma sistemi gibi teknolojik donanımlarla donatılmış. Geniş pencereler ve açık alanlara sahip tasarımlarıyla, doğal ışık ve ferah bir yaşam sunuluyor. Akıllı ev sistemi sayesinde, tüm yaşam alanlarınız teknolojik olarak kontrol edilebilir hale getirilmiş.

Projede sosyal yaşam alanlarına da büyük önem verilmiş. Kapalı otopark, 7/24 güvenlik hizmeti, yüzme havuzu, çok amaçlı spor alanları ve uzun yürüyüş parkurları, sakinlerine hem rahat hem de keyifli bir yaşam sunuyor. Kapalı otopark, 32 araç kapasitesi ile her ailenin ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanmış ve böylece yeşil alanların geniş tutulması sağlanmış.

Doğanın Kalbinde Konum Avantajı

Oksijen Ortaköy, hem şehir hayatına yakın hem de doğayla iç içe bir yaşam isteyenler için mükemmel bir konumda yer alıyor. İstanbul Havalimanı’na 35 dakika, Selimpaşa Plajı’na 3 dakika, Silivri Devlet Hastanesi’ne ise sadece 12 dakika mesafede bulunuyor. İstanbul’un iş ve sosyal hayatına kolayca ulaşabileceğiniz bu konum, aynı zamanda sevdiklerinizle doğanın tadını çıkarabileceğiniz benzersiz bir yaşam alanı sunuyor.

Eşsiz Bir Peyzaj, Kusursuz Bir Yaşam Alanı

Proje, yeşilin her tonunu barındıran geniş peyzaj alanları ile dikkat çekiyor. 10.700 m²'lik peyzaj alanı, doğal güzelliklerin yanı sıra modern yaşamın gereksinimlerini de bir araya getiriyor. Oksijen Ortaköy’ün peyzajında, korunmuş yarım asırlık çınar ve ıhlamur ağaçlarının yanı sıra meyve ağaçlarıyla dolu bahçeler de yer alıyor. Çocuklarınız doğa ile iç içe büyürken, dalından meyve toplama keyfiyle doğal bir yaşam sürebilecek.

Oksijen Ortaköy, sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarınıza da cevap veriyor. Çok amaçlı spor alanları, uzun yürüyüş parkurları ve sosyal tesisleri ile her yaştan sakinlerine hitap ediyor. Yeni nesil yaşam anlayışıyla projelendirilen bu alanlar, hem bağımsız hem de sosyal bir yaşam imkânı sunuyor.

Oksijen Ortaköy’de Yeni Bir Hayata Adım Atın

Doğanın huzuruyla modern yaşamın konforunu bir araya getiren Oksijen Ortaköy, yaşamınıza yeni bir soluk getirmek için sizleri bekliyor. Doğayla iç içe, sağlıklı, keyifli ve konforlu bir yaşam sunan bu proje, İstanbul’un yükselen değeri Silivri Selimpaşa’da sizlere benzersiz bir deneyim vadediyor.

Daha fazla bilgi için: Proje satış sorumlusu Feride Karabulut

Telefon: 0 (545) 321 53 21

http://www.oksijenortakoy.com