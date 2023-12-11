Oksijen tüpünün patlaması sonucu yaralanan amca ve yeğeni sağlığına kavuştu

Evde bulunan oksijen tüpünün patlamasıyla vücutlarında çeşitli yanıklar oluşan amca ve yeğeni, Bursa Şehir Hastanesi’nde sağlığına kavuştu.

Karacabey’in Boğazköy mahallesindeki bir evde 27 Kasım Pazartesi günü gerçekleşen olayda korona virüs döneminde alınan oksijen tüpünün aniden patlaması ile 42 yaşındaki Atakan Yazar ile 17 yaşındaki yeğeni Tuğra Yazar alevler içinde kaldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan amca ile yeğeni, Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavi sonucu vücudundaki yanıklar büyük ölçüde iyileşen ikilinin tedavisine merkezde devam ediliyor.

Oksijen tüplerini evde bulundurmanın ciddi tehlikelere yol açabileceğini vurgulayan Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nde görevli Doç. Dr. Sabriye Dayı, “Salgın zamanında kullanılan bu oksijen tüplerinin insanlar zararsız olduğunu ve evde kalabileceğini düşünüyorlar. Ancak bunlar basınçlı tüpler. Bir şekilde uzun süre kalımda bir sıkıntı, kaçak olabilir. Farklı bir mekanizması bozulabilir. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Kullanılmıyorsa, oksijen tüplerinin evden uzaklaştırılması gerekiyor. Eğer bir hasta için kullanılıyorsa bununla ilgili teknik desteğin aralıklarla alınması lazım” dedi.

Oksijen tüpünü 2021 yılı Mayıs ayında pandemi sebebiyle aldıklarını ifade eden 42 yaşındaki Atakan Yazar ise, “Oksijen tüpü evde duruyordu. Biz güvenli olduğunu düşünmüştük. Böyle tehlike oluşturabileceğine ihtimal vermedik. Yaklaşık iki yıl sonra hiç anlamadığımız bir anda bir gece birdenbire alevlendi. Yeğenimle beraberdik. Yeğenimi koruma amaçlı ben biraz ittirdim. Kendim daha çok üstüne kapanmaya çalıştım. Ama alevler çoktu. Bir şekilde odadan çıkmayı başardık o anda. Tabi yangın büyüdü ve birçok zarar verdi. Durmadan devam etti. Bir sürü şey düşündük bununla ilgili çok güvenli olduğunu düşünüyorduk ama değilmiş. Böyle şeyleri evde bulunduracaksak da kesinlikle teknik bilgiye sahip kişilerin yardımı ile yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.