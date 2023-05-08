Oksijenle gelen şifa 'hiperbarik tedavi'

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2016 yılından beri hizmet veren Hiperbarik Tıp Ünitesi, kemik ödemleri, karbonmonoksit zehirlenmeleri ve uzuv kayıplarının önüne geçilmesi gibi çok sayıda hastalık ve travmanın tedavisinde etkin rol oynuyor.

Kapalı bir basınç odası içerisine alınan hastalara, yüzde yüz medikal oksijen solutarak yapılan bir tedavi yöntemi olan hiperbarik oksijen tedavisi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hiperbarik Tıp Ünitesi’nde hastalara başarıyla uygulanıyor. Ünite, Güney Marmara’nın kamuya bağlı tek hiperbarik tıp ünitesi olarak, 6 milyonluk nüfusa hizmet veriyor. Bursa’nın yanı sıra Balıkesir, Çanakkale illerinden de sevk edilen çok sayıda hasta, ünitenin verdiği hizmetten faydalanıyor. Son dönemlerde talebin artması karşısında ek mesai uygulamasına geçtiklerini dile getiren Ünite İdari Sorumlusu Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Bekir Selim Bağlı, hiçbir hastayı mağdur etmemek için gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

Hiperbarik oksijen tedavisinin birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını belirten Uzm. Dr. Bağlı, “Dalgıçların hastalığı olarak bilinen vurgun hastalığı, bölgemizde sıklıkla karşılaştığımız karbonmonoksit yani soba zehirlenmeleri ve diyabetik ayak enfeksiyonlarında etkili. Bunun dışında kemik ödemleri ve avasküler nekroz hastalığında da yardımcı tedavi olarak uygulanabilir. Yine damarların faaliyet göremediği bazı hastalıklar var. Görme ile ilgili ya da kol bacak uzuvlarımızdaki damar tıkanıklıklarında da hiperbarik oksijen tedavisi ile bozulmuş dokulara yüksek oksijen göndererek tedavilerine katkı sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle bölgeden gelen çok sayıda afetzedeye hizmet verdiklerini vurgulayan Uzm. Dr. Bağlı, “Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinden etkilenen hastalara da yardımcı olmaya çalıştık. Bu hastaların, rutin hastalara eklenmesiyle meydana gelen talep artışını biz ek mesai ile bu hastalara yardımcı olarak aşmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl kalça kemiği ödemi rahatsızlığı nedeniyle 30 seans hiperbarik oksijen tedavisi gördüğünü belirten 42 yaşındaki Gültekin Gülcü ise, sol kalça kemiğinde tedavide sonuç alındığını ifade etti. Sağ kalça kemiği için tekrar başvurduğunu söylen hasta Gülcü, “İkinci kez tekrar geldim. 30 seans daha alacağım. Şu an 12 seansını aldım. 18 seansım daha var. Tedavinin etkisini gördüm. Yürüyemiyordum. Hiç adım atamıyordum. Şu an en azından yürüyebiliyorum. Kendi ihtiyacımı görebiliyorum” ifadelerini kullandı.