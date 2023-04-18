Öksüt Madencilik'ten çocuklara destek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Öksüt Madencilik, çocuklara yönelik desteklerini sürdürüyor. “Gelecek İçin Bir Fikrim Var” yarışmasıyla çocukların yeşil geleceğe dönük farkındalıkları artırılırken, ödüllü deneme sınavlarında başarılı olan öğrenciler Öksüt Madencilik tarafından desteklendi.

Öksüt Madencilik, Develi Erciyesspor altyapısında 200 genç sporcu yetiştirilmesine katkı sağlayarak çocukların sporu sevmesine ve yeni sporcular yetişmesine yardımcı olmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalardan sonra, 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda Develili çocuklar birçok başarı elde edip, birçok derece kazandı.

Tüm faaliyetlerini sürdürülebilir ve sorumlu madencilik düşüncesi ve “önce insan” mottosuyla kurgulayan şirket, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere bölge halkına desteklerini artırarak sürdürüyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Öksüt, bugüne kadar odağına aldığı çocuklara yönelik birçok destek programı düzenledi.

Öksüt Madencilik Çevre, Sosyal ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan, geleceğe yönelik projelerde en yüksek payı çocuklara ayırdıklarını dile getirdi. Bugüne kadar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile simgeleşen bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Özkayhan, “23 Nisan’dan aldığımız esin ile sürdürülebilirlik kavramını çocuklarla tekrar üretmek hedefli ‘Gelecek İçin Bir Fikrim Var’ yarışması düzenledik. ‘Küçüklerin Büyük Dünyası’ sloganıyla minik dostlarımız daha yeşil bir geleceğe doğru adım attılar” dedi.

Develi Akademik Gelişim ve Başarı Projesi ile eğitim destekleniyor

Ayrıca ‘Develi Akademik Gelişim ve Başarı Projesi’nin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Özkayhan, deneme sınavında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Ocak ayında, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İlçe Kaymakamı Mehmet Tunç, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ile birlikte verdiklerini söyledi.

Özkayhan, eğitim alanında çocuklara ve gençlere bugüne kadar verdikleri destekler arasında, ilköğretim ve liselerdeki kütüphaneler için 40 adet kitaplık, ilköğretim ve liseler için 516 adet kaynak sınav ve kitap seti, başarılı olan öğrenciler için motivasyon ödülleri, bilim laboratuvarı kurulumu, sosyokültürel, sportif ve diğer eğitim faaliyetleri kapsamında ise öğrencilerin kullanacağı servis aracı temininin yer aldığını söyledi.

"Spor faaliyetleri ile çocuklar başarıdan başarıya koşuyorlar"

Farklı spor branşlarında da çocukların yanında olduklarını aktaran Pelin Usta Özkayhan, “Ankara’da düzenlenen 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda, sponsoru olduğumuz Develi Badminton Takımı’nda erkeklerden bir sporcumuz ilk 100’e, bir sporcumuz ise ilk 64’e girdi. Kızlar kategorisinden bir sporcumuz da Türkiye 2’ncisi olarak büyük bir başarıya imza attı” dedi.

Sponsor oldukları Develi Erciyesspor’un altyapısının yoğun ilgi gördüğünü anlatan Özkayhan, şunları söyledi: “Develi Erciyesspor Kulübü’nün altyapı antrenmanlarında genç sporculara her yaş grubu için farklı antrenörler ve farklı spor dallarında eğitimler uygulanıyor. 7-14 yaş aralığındaki yaklaşık 200 genç sporcuyla çalışmalarına devam ediyor. Şirketimizin çalışanları, zaman zaman antrenmanlara katılarak genç yeteneklerin heyecanına ortak oluyor.”

Özkayhan, diğer taraftan çocuklara yönelik kitap fuarı gezileri, çocuk tiyatrosu ve sinema günleri gibi etkinlikler ile robotik kodlama ve eğitici zeka oyunları projeleri, Besyo Hazırlık ve Eğitim Akademisi Projesi, köy okullarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve okul takımlarının desteklenmesine yönelik bir dizi faaliyetlerin devam ettiğini ve bu faaliyetlerin artarak devam edeceğini söyledi.