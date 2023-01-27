Öksüz ve yetim çocuklar boğaz turu attı

Yetim ve öksüz çocuklar için İstanbul Boğazında tekne turu düzenlendi. Boğazın güzelliklerini gören 185 çocuk doyasıya eğlendi.

Darıca Belediyesince hayata geçirilen "Çocuklarımızın Bir Gülmesi Yeter" projesi çerçevesinde yetim ve öksüz 185 çocuğa unutulmaz bir gün yaşadı. Kocaeli’nin Darıca ilçesinden otobüslere bindirilen çocuklar Üsküdar’a gördürülerek Valide Sultan Gemisine bindirildi. Geminin hareket etmesiyle çocukların coşkusu artarken mutlulukları ise adete gözlerinden okundu. Verilen ikramlarla karınlarını doyuran çocuklar, palyaço ve müzik eşliğinde ise doyasıya eğlendi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise çocukların her biri ile ayrı ayrı ilgilendikten sonra günün anısına pasta kesti.

"Onların yüzündeki tebessüm bizim siyaset ve hizmet yapmamızdaki en büyük meramımız"

Uygulamanın ileriki süreçte düzenli olarak devam edeceğini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak ‘Çocuklarımızın Bir Gülmesi Yeter’ adlı bir proje uyguladık. Sosyal Hizmetler, kaymakamlık ve belediyemizin kaydında olan yetim ve öksüz çocuklarımızı böylesine farklı bir günde İstanbullun nadide ilçesi Üsküdar’da, Valide Sultan Gemisinde ağırladık onlara teşekkür ediyoruz. Bu arada belediye başkanı abimize de teşekkür ediyoruz. Bu bir proje, artık her ay farklı bir dezavantajlı grubu sosyal ortamlarda dolaştırmak suretiyle yüzlerinde mutlu bir tebessüm oluşturabileceğimiz atmosferler oluşturmayı arzu ediyoruz. Hepsine selam verdik 185 çocuğumuz, hepsi de çok mutlu farklı ve güzel bir gün yaşıyorlar, onların yüzündeki tebessüm bizim siyaset ve hizmet yapmamızdaki en büyük meramımız. Ümit ediyorum farklı proje ve atmosferlerle bu işleri devam ettireceğiz” dedi.