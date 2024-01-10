Oktay Anılanmert'in sergisi İş Sanat Ankara Sanat Galerisi'nde açıldı

Sanatçı Oktay Anılanmert’in sergisi Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi binasında yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde açıldı.

Genellikle resimlerinde, günümüz dünyasında kaybolmakta olan insan öğesinin değerlerini ve yaşamla konularını yorumlayan sanatçı Oktay Anılanmert’in sergisi Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi binasında yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde açıldı. 2018 yılında hayatını kaybeden sanatçının bu sergisinde, geçmiş yıllarda açtığı sergilerinden bir seçki yer alıyor. Desenleri ve beyaz ağırlıklı resimleri ile tanınan Anılanmert, bu kez Boston’da yaptığı çalışmalarından doğan ve hareketin öne çıktığı daha renkli eserlerle de ziyaretçisi ile buluşuyor.

Yapılan açıklamaya göre, uluslararası sergi, bienal, gösteri ve yurtiçi sanatsal etkinliklerde 1960’lı yıllarda yer almaya başlayan Oktay Anılanmert, genellikle resimlerinde soyut-gerçeküstü, minimalist anlatımlarla, bazen mizah-espri bazen de eleştiren bir yaklaşım ile dikkat çekiyor. Zıtlıklarla göze çarpan bu eylemler yaşamla ilgili çağrışımlarla yüklüdür. Sanatçının resimlerinde izlendiği gibi, birbirine karışan, kaynaşan figürler zaman zaman birbirlerini yönlendirmekte ve sürüklemektedir. Bu tavır ve biçim anlayışı, kendi yazıp sahnelediği pantomim oyunlarına da yansımıştır. Pantomimdeki kısa ve öz anlatımların, iç içe geçen beden dili ve oyun temalarının yeniden resimleşerek birbirlerini besledikleri ve Oktay Anılanmert’in sanatçı kişiliğinin oluşmasında önemli rol oynadıkları görülür. Oktay Anılanmert’in üreticiliği resimde olduğu kadar, büyük düzenlemeler, fresk uygulamaları, metal yapıtları, mozaik panolar, pantomim metinleri ve oyunlarında da gözlenebilmektedir. Oktay Anılanmert’in eserlerini Ankara Ulus’ta bulunan Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin 3. katında yer alan Ankara Sanat Galerisi’nde ücretsiz ziyaret edilebilecek.