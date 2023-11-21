Oktay Yılmaz: 'Doğal adayım, Yıldırım'ın geleceği için biz varız'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 11 kentsel dönüşüm projesinin sürdüğünü, tapu sorununu çözdükleri kişi sayısının 40 bine ulaşacağını belirterek, “Bugün uyumayan kütüphane sayısını 5’e çıkarıyoruz. 50 bin genç kütüphanelerimizin üyesi. 48 bin kadın ise spor merkezlerimizden istifade ediyor. 600 bin metrekare olarak hedeflediğimiz yeni yeşil alan hedefini mart ayında 1,5 milyon metrekare olarak gerçekleştireceğiz” dedi. Yeni dönemde doğal aday olduğuna işaret eden Oktay Yılmaz, “Yıldırımın geleceği için bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Ne varsa Yıldırım’da var. Yıldırım’ın geleceği için biz varız diyoruz” ifadelerini kullandı.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde 5 yıllık çalışmalarını değerlendiren Oktay Yılmaz’a basın mensupları ilgi gösterdi.

5 yılda 10 binden fazla hak sahibine tapularını teslim ettiklerini hatırlatan Başkan Oktay Yılmaz, “Son aşamadayız sayıyı 40 bine çıkaracağız. Insanların boş yeri var, tapu problemlerinden dolayı bina yapamıyorlar Adım adım çözdüğümüz yerlerde modern kentsel dönüşüm uygulaması geliştiriyoruz, imar uygulamasını genişletiyoruz.Kentsel dönümüşün ayrı özelliği var. Bir siteyi yıkıp yerine yeni daireler yapmıyoruz. Bitişim nizamda yeni yaşam alanı oluşturuyoruz. Geniş bulvarlar, park, otopark, sağlık alanları okul alanları da yapıyoruz. 11 noktada da kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirdik. Imar planları ve uygulamaları sessiz ihtilal. Mülkiyet problemini çözdüğümüz bu çalışmalar, baştan tepki gösterilen ama bittiğinde olumlu dönüşler aldığımız projeler. Muhalif hemşehrilerimiz oldu. Onlar da işin iyiliğini görünce kabul ettiler Yavuzselim ve Şirinevler’deki imar uygulamaları sessiz ihtilal oldu. Kentsel dönüşümle ilgili bunu modelledik. Mevlana 7.etap kentsel dönüşüm projesinde 100 bin metrekareyi 60 bin metrekare konut, 40 bin metrekare ise sosyal yaşam alanı olarak tasarladık. 950 konutu yıkıp bin 250 konut inşa ettik” dedi.

‘Ankara yoluna yatay ve dikey alternatif yollar yaptık”

Davutkadı Kentsel Dönüşüm’de yüzde 70 uzlaşma sağladık. Bu yıl içerisinde başlıyoruz. Ulus Mahallesi’nde rezerv konutlar model olacak.

Büyükşehir belediyemizin yaptığı, özel sektörün yaptığı çalışmalar var.

Dönüşümde hukuki sorunların çözümü noktasında da vatandaşla müteahhit arasındaki uzlaşma görüşmelerinde arabulucu oluyoruz. Ankara yoluna alternatif iki yeni alternatif güzergah oluşturuyoruz. Haşimişcan’dan Kestel Çimento fabrikasına fabrikasına kadar düz yolda gidilecek alternatif güzergah oluşturuyoruz. Bunu büyük ölçüde gerçekleştirdik. Çevre yolunu Gürsu’daki 35’lik yola ulaştıracağız. Orada da imar uygulamamızı gerçekleştirdik. Yakın zamanda inşallah çalışmalara başlayacağız. Değirmenönü ve Karapınar gelişen yüzümüz.

Hem yatay hem dikey yollar yapıyoruz. Bursa’da sadece asfalt tesisi bizde var. Saatte 240 ton asfalt üretim kapasitemiz var. Ucuz asfalt üretip kullanıyoruz, fazlasını satıyoruz. 7 tarihi binamızın restorasyonunu gerçekleştirdik. İsabey’de Cumalıkızık benzeri bir tarihi köy hüviyetini yeniden kazandırıyoruz. Samanlı’da 2,5 kilometre dere ıslahı yapıyoruz. Şirinevler, Demetevler arasında dere ıslahını gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi de Gökdere ve Büyükbalıklı ıslah çalışmasını yürütüyor”dedi.

Uyumayan Kütüphane sayısı 5’e çıkıyor

2 uyumayan kütüphaneyi hayata geçirdiklerini, 50 bin gencin buraya üye olduğunu anlatan Başkan Yılmaz, “Atıl binaları yeniden kütüphane olarak kazandırdık. 7 gün 24 saat hizmet veriyor. 3 yeni kütüphaneyi daha Yıldırım’a kazandıracağız. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi de çocukların geleceği için hizmet verecek. 50 bin genç bu kütüphanelerden 3 yılda istifade etmiş. Sadece Yıldırımlılar değil Balat’tan, Görükle’den Kestel ve Gürsu’dan gelenler var. 20 bini aşkın eserimiz var. Sınırsız internet, çayımız, çorbamız her türlü imkanımız var. Mimar Sinan’daki kütüphane bünyesinde bir de çocuk kütüphanesi açtık. 6-12 yaşa hitap eden kütüphane. Ödünç kitapla birlikte ödünç oyuncak da veriyoruz. Uyumayan kütüphanelerin devamı geliyor. Karapınar’da Gençlik merkezinde açacağız. Karaağaç Mahallesi’nde Umurbey ve Mollaarap’ta kütüphane açacağız. Sadık Ahmet tesislerinde beşincisini kazandıracağız.

En çok sporcunun olduğu ilçeyi Yıldırım yapmaya gayret ettik. Bu dönemde 22 tane spor tesisi bu dönemde yıldırımlı hemşehrilerimizle buluşacak. Naim süleymanoğlu tesisi, kapalı semt salonları, halı sahalar, kadın spor merkezlerimiz de var. Yaz döneminde 40 bin çocuğumuz bizim spor merkezlerimizden istifade etti. Yaz ve kış spor okullarında 160 bin çocuğumuza hizmet verdik. Kadın spor merkezleri sadece yıldırımda var. 48 bin kadın üyemiz oldu. Çocuklarımız yüzümüzü ağartıyor. Ulusal ve uluslararası turnuvalarda 3400 madalya kazandılar. 197 kupayı da ilçemize getirdiler. Naim süleymanoğlu’nda 70 ulusal ve uluslararası turnuvalar gerçekleştirdik. Özel çocuklara özel eğitimler veriyoruz” diye konuştu.

Kapalı pazar yerlerini modernize ettiklerini, 7 yeni proje hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Yılmaz, amatör kulüplere 6 sahayı teslim ettiklerini hatırlatarak, “Kişi başı en az bir metrekare yeşil alan arttırmayı taahhüt ettik. İmar uygulamalarıyla birlikte hedefimizi 660 binden 1 milyon 500 bin metrekareye çıkardık. 1 milyon metrekareden fazlasını hayata geçirip açtık. 78 proje gerçekleştirdik. 31 yeni park inşa ettik, 38 parkı silbaştan yeniledik. Orman parkları, millet bahçelerimizle beraber 1 milyon metrekareden fazla alanı hemşehrilerimizle buluşturduk. Balaban 48 bin metrekarelik bir alana sahip. Burada yoğun ilgi olmuştu. Trafik tıkanıyordu. Cumalıkızık orman parkı 100 bin metrekarelik alanda kazandırdığımız orman parkı. Sadece Yıldırımlıların değil tüm Bursa’nın tercih ettiği bir mekan oldu. Her projede insana dokunan yanını önemsiyoruz. Değirmenönü orman parkı, Fevziye parkı, Yıldırım orman parkı hayata geçiriliyor. Bir çok mahallede de meydanları inşa ettik.Atık getirme merkezleriyle Türkiye’ye örnek olduk. Bu konuda 12 proje hayata geçirdik. Mobil atık toplama timi ödül aldı” dedi.

32 bin Yıldırımlıyı iş sahibi yaptıklarını belirten Oktay Yılmaz, “Vefalı,belediyecilik adına deprem, sel, afet bölgelerinde önemli çalışmalar yaptık. Sağlıklı yaşam konusunda 5 projeyi hayata geçirdik. Yıldırımda bereket var. İnsan taşın toprağın arasında aslında biraz kendisini inşa ediyor. Yaptığımız her işte insana ne kadar hizmet ediyor. Buna baktık. Yıldırımın geleceği için bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Ne varsa Yıldırım’da var. Yıldırım’ın geleceği için biz varız’ diyoruz. Doğal olarak adayız. Yıldırım’ın geleceğinden bahsediyoruz” ifadelerini kullandı

Başkan Yılmaz, basın toplantısının sonunda en fazla hangi konuda sıkıntı yaşadınız sorusuna ise, “Mülkiyet problemlerin çözümü en sıkıntılı alan. Burada da bazen iş bittikten sonra işin güzelliği ortaya çıkıyor. İlişki kurunca, anlatınca çözümleniyor. Herşey gönülde bitiyor. Siz kendinizi ifade ettiğinizde anlaşılıyorsunuz. Iletişim kurduktan sonra sorun olmuyor. Iletişim kuruyoruz” karşılığını verdi.

Başkan Yılmaz, Samanlı’nın geleceği ile ilgili bir soruya da , “Bu sorunun muhatabı yalnız ben değilim. Orada oturanlar da muhatabı. Kaçak yapılaşma ile büyüdü. Köyün merkezinin kaydığı bir yer, spor tesisi de yaptık. Park yapacağız yer bulamıyoruz. Kamulaştıracağız yer bulamıyoruz. Kangren olan problemler. Teneke fabrikaları 3-4 defa yıkıyoruz 5’nciye yapıyorlar. Bunlarla daha caydırıcı önlemler alacağız. Lojistik merkezi bir sanayi tesisi değil. Atık üretmeyen bir mekan. Değer kattı bölgeye. Bununla beraber konutlarla ilgili temel problemleri çözdük. Orada da imarla ilgili çalışma yapacağız. Diğer tarafları söylemiyorum, konutların olduğu bölgeyle imar çalışması planlıyoruz. Kaçak fabrikaları kesinlikle yıkacağız. Bir net duruşumuz var. Nasıl 14-28 Mayıs’tan önce yıkımlar yaptıysak bu süreçten sonra aynı tutumumuzu taviz vermeden devam ettireceğiz.” şeklinde konuştu.