Oktay Yılmaz: 'Her şeyin en güzelini Yıldırım için düşünüyor, hayata geçiriyor ve dahasını yapmak için planlıyoruz'

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları süratle hayata geçiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “2023yılı projelerin şekil bulduğu bir yıl olurken Yıldırım’daki değişim herkesçe görülmeye başladı” dedi.

İmardan kentsel dönüşüme, sosyal alanlardan kültür merkezlerine, spor tesislerinden modern pazar alanlarına kadar önemli hizmetleri bir bir ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, 2023yılını dolu dolu geçirdi.Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2019 yılından bu yana Yıldırım’da insana dokunan birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, Yıldırım’da imar ve kentleşme gerçekleştirilen sessiz devrim ile 11 kentsel dönüşüm projesi, 1 milyon 200 bin metrekare yeşil alan, 7 kapalı pazar alanı, 33 yeni,40 sil baştan yenilenen park, 22 spor yatırımı ve 3 kütüphane ilçeye kazandırdıklarını belirtti. 2023 yılında, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi, Cumalıkızık Orman Parkı, Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi, Sıracevizler İlyas Kader Spor Merkezi, Güllük Kadir Atasoy Aile Sağlık Merkezi, Kompost ve Mama Üretim Tesisi, Samanlı Jandarma Karakolu’nu hizmete açarak ilçe sakinlerinin istifadesine sunduklarını aktaran Başkan Oktay Yılmaz, “Tarihi, kültürü, doğası ve değerleriyle eşsiz bir kent olan Yıldırım’ı modern, güvenli, ulaşılabilir, marka değeri yüksek, insanları mutlu bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Bu perspektif ile hayata geçirdiğimiz her projede merkeze insanı alan bir yaklaşımla hareket ediyoruz. 2023 yılı projelerimizin şekil bulduğu bir yıl oldu. Gerçekleştirdiğimiz projelerle ortaya çıkan bu değişim herkesçe görülmeye başladı. Tamamladığımız, hemşehrilerimizin teveccühüne sunduğumuz işler olurken çalışmalarda sona geldiğimiz Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi, Çınarönü Kentsel Dönüşüm Projesi, Mimarsinan Kentsel Dönüşüm Projesi, Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi, Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi, Samanlı Lojistik Merkezi, Bağlaraltı ve Gökdere Pazar Alanı, Sakarya ve Çınarönü Kapalı Spor Salonu, Samanlı Cenup Kanalı ve Deliçay Deresi Islah Çalışmasını kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız” dedi.

Yıldırım’da sessiz devrim

Yıldırım’ın temel önceliğinin imar ve kentleşme olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, bu problem çözülmeden kentsel dönüşümün sağlıklı yürütülmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Yıldırım’ın özellikle son 50 yıllık süreçte hızlı ancak düzensiz büyümesinin neticesinde imar planlarının adeta yapboza döndüğünü belirten Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak imar uygulama planlarına kalıcı çözüm getirerek, adeta sessiz bir devrim gerçekleştirerek Yıldırım’da hizmetin önündeki en büyük engeli kaldırdık. Bu minvalde imar uygulamalarımıza başlayarak, 10 bin hak sahibine tapularını teslim ettik. Kısa süre içerisinde bu sayıyı 40 bine çıkaracağız son aşamadayız. Yaptığımız imar uygulamaları bugün belki tam anlamıyla görülmüyor olabilir. Ancak, mülkiyet problemini ortadan kaldıran, özellikle ilçemizin riskli alanda yeni ve güvenli yaşamın önünü açan imar ve plan uygulamaları bu şehir için adeta sessiz bir devrimdir. Bu uygulamalar ile 68 bin metrekare spor alanın, 36 bin metrekare sağlık alanını, 680 bin metrekare yeşil alanını, 93 bin metrekare sosyal ve kültürel alanı, 78 bin metrekare cami alanını ve 250 bin metrekare okul alanını bedelsiz olarak ilçemize kazandırdık” diye konuştu.

Bölgeye özgü kentsel dönüşüm projeleri

Bursa’nın ve ülkemizin depremselliği ve göz önünde bulundurulduğunda kentsel dönüşümün bir seçenek değil, vakit kaybetmeden gerçekleştirilmesi gereken bir zorunluluk olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, “Bu bilinç ile ilçemizin farklı bölgelerinde model olacak kentsel dönüşüm projeleri hayata geçiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarında sadece binaları yenilemekle kalmıyor; bölgeyi sosyal donatı alanları, parklar, yeşil alanlar ve yeni ulaşım arterleri ile destekliyoruz. Böylece sadece bir binayı değil, bölgeyi dolayısıyla ilçeyi yeniliyoruz. Bu alanları da kentsel dönüşüm çalışmalarımız sırasında yaptığımız imar düzenlemeleri ile elde ediyoruz. Şu anda ilçemizin dört bir yanında hem bizim bölgeye özgü yaptığımız hem Büyükşehir Belediyemizin desteklediği hem de özel sektöre verdiğimiz destekle gerçekleştirdiğimiz 19 kentsel dönüşüm projesi ile güvenli, modern konutlar inşa ediyoruz. Yıldırım’ı yıkarak güzelleştiriyoruz. Yıldırım için büyük düşünüyor büyük dönüşüyoruz” diye konuştu.

1 buçuk milyon metrekare aktif yeşil alan

Şehirlerin marka değerlerinin en ön önemli göstergelerinden birisinin kişi başına düşen yeşil alan miktarı olduğunu aktaran Başkan Yılmaz, “Daha göreve geldiğimiz gibi Yıldırım’a kişi başı bir metrekare yeşil alan kazandırmayı taahhüt ettik. 663 bin metrekareye tekabül hedefimize kısa süre içeresinde ulaşınca bu sefer hedefimizi 1,5 milyon metrekare olarak güncelledik. Bugün itibari ile bunun 1 milyon 200 bin metrekaresini tamamladık. Bu minvalde 80 proje uyguladık. Balaban Orman Parkı ve Cumalıkızık Orman Parkı ile birlikte 33 parkı ilçemize kazandırdık, 40’ını ise yeniledik.

100 milyonluk geri dönüşüm

Çevreyi ve yeşili koruyacak birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Yılmaz,“Bu düşünceyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan sıfır atık çalışmalarıyla, Bağımsız Atık Timleri’nden Mama Üretim Tesisi’ne, Kompost Tesisi’nden eğitim çalışmalarına 12 çevre projesi hayata geçirerek 100 milyonluk atığın geri dönüşümünü sağlayarak tasarruf ettik” sözlerini kullandı.

Kültür, sanat ve spor kenti Yıldırım

Yıldırım’daki dönüşümün fiziki bir dönüşümden ibaret olmadığını dönüşümün kültürel boyutunu da en az fiziksel yönü kadar önemsediklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nin ardından gelen talepleri göz önünde bulundurarak Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi ve Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi’ni hizmet açtık. Kısa süre içerisinde Karapınar ve Karaağaç Mahallelerimize de kütüphaneler kazandıracağız. Yıl içinde gerçekleştirdiğimiz 200 farklı içerikli kültürel etkinlik ile binlerce kişiyi kültür sanat programlarıyla buluşturdukve 34 nitelikli eser ile 3 albümü yayın hayatına kazandırdık. Yine bu süreçte 22 yeni spor tesisini ilçemize kazandırdık. Bursa’nın en büyük spor kompleksi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi gibi büyük spor komplekslerinin yanı sıra kadınlarımıza özel 5 yeni spor merkezi, gençlerimiz için 8 spor sahası hizmete açtık. Tesislerimizde 250 bin hemşehrimize spor ve eğitim hizmeti verdik. Katıldıkları her müsabakada göğsümüzü kabartan evlatlarımız 3 bin 420 madalya ve 197 kupa kazandı. Çocuklarımız ve gençlerimizin gelişimi için çalışıyoruz” dedi.

‘Yıldırım’ın geleceği için biz varız’

Yıldırım’ın, tarihiyle, eşsiz doğasıyla, insanıyla Bursa’nın gözde ilçelerinden biri olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Ekonomisiyle, iş gücüyle, üretimiyle, eğitim hayatıyla, sosyal yaşamıyla Bursa’nın önemli değeri olan Yıldırım’da, hayatın her alanında en iyiye ulaşmak için yola çıktık. Kentimizin değerlerine sahip çıkmak, insanımızın yüzünü güldürmek ve hizmetlerimizi en doğru ve ulaşılır şekilde yapmak için buradayız.Görev süremizde yaptığımız, inşası süren ve proje aşamasında olan çalışmalarımız var. Bunlar tamamlandığında Yıldırım’daki değişimi hep birlikte göreceğiz. Her şeyin en güzelini Yıldırım için düşünüyor, hayata geçiriyor ve dahasını yapmak için planlıyoruz. Çünkü her şeyin en güzeli Yıldırım’a değer. 2024’ün ülkemize, kentimize, ilçemize ve tüm insanlığa sağlık başta olmak üzere huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.