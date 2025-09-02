Oktay Yüksel'den Delege Seçimleri Sonrası Teşekkür ve Birlik Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkan Adayı Oktay Yüksel, 35 mahallede tamamlanan delege seçimlerinin ardından bir teşekkür mesajı yayımladı. Süreçte görev alan ve katkı sunan tüm partililere teşekkür eden Yüksel, seçilen delegeleri de kutladı.

Yaklaşan 28 Eylül 2025 tarihli CHP Silivri İlçe Kongresi’ne dikkat çeken Yüksel, “Bu süreçte aday adayı olan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Yüksel, mesajının devamında birlik ve ortak akıl vurgusu yaparak, “Birlikte, dayanışma ve ortak akıl ile daha güçlü bir CHP ve daha aydınlık bir Silivri için mücadele edeceğiz” dedi.

CHP Silivri İlçe Kongresi’nin partinin yereldeki geleceği açısından önemli bir dönemeç olacağını vurgulayan Yüksel, tüm üyeleri sürece aktif katılıma davet etti.