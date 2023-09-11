Okul bahçelerinde temizlik ve yıkama çalışması yapıldı

Bilecik Belediyesi tarafından okul bahçeleri ve çevresinde kapsamlı temizlik ve yıkama çalışması yapıldı.

Vatandaşların sağlıklı ortamlarda vakit geçirmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullar açılmadan önce temizlik ve yıkama çalışması yaptı. Eğitim ve öğretim sezonu öncesinde gerçekleştirilen çalışmada okul çevresindeki oyun ve park alanlarında da gerekli bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı.

Ekipler çalışmaları çerçevesinde çevrede kötü görüntü oluşturan atık ve çöpleri de temizledi.