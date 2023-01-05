Okul bahçesi sera alanı oldu: Teneffüste tarım öğrenecekler

Tekirdağ’da yaşayan minik öğrenciler, okul bahçesindeki serada marul üreterek eğlendi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından belediyeye ait seralarda ata tohumları ile üretilen marul fideleri, Tekirdağ Ticaret Borsası İlkokulu bahçesinde kurulan serada yeşerecek. Öğrenciler, öğretmenlerinin ve Süleymanpaşa Belediyesi personelinin gözetiminde okul bahçesindeki seraya marul fideleri ekip, arkadaşları ile birlikte eğlenerek öğrendi. Bu sayede öğrencilere tarımın önemi anlatılarak; yerli ve milli tohumların, doğanın ve üretimin önemi aşılanmış oldu. Yine burada ders aralarında teneffüse çıkan öğrenciler, tarım ürünlerini yakından inceleme fırsatı bulacak.