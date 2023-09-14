Okul çağındaki çocuklar sağlıklı beslenme için ne yapmalı?

Diyetisyen Özgenur Kurt sözlerini şöyle sürdürdü; “Beslenme, vücudun ihtiyaç duyduğu besin ögelerinin vücuda alınması ve metabolik işlemler sonucu vücutta kullanılmasıdır. Sağlıklı bir yaşam için besin ögelerinin belirli miktar ve belirli oranda vücuda alınması gerekmektedir. Yeterli ve dengeli beslenme fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik yönden iyilik halinin sağlanması için gereklidir. Özellikle okul çağı çocuklarının yeterli ve dengeli beslenmesi; Büyüme ve gelişmenin hızlandığı, öğrenme ve kavrama işlevlerinin önem kazandığı okul çağında beslenmenin önemi daha da artmaktadır. Ayrıca okul çağı dönemi beslenme alışkanlıklarının kazanıldığı dönem olması dolayısıyla da önemlidir. Genellikle bu dönemden sonra çocukların sağlıksız besin seçimleri yaygınlaşmaktadır. Uygun yöntemlerle verilen beslenme eğitimleri sayesinde çocuklar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanabilecek, bu alışkanları sürdürebilecek ve çocukluk ve/veya yetişkinlik döneminde karşılaşılan beslenmeye ilişkin birçok hastalık engellenebilecektir Beslenmeyi, “büyüme, gelişme, sağlıklı ve verimli olarak uzun süre yaşamak için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin her birini yeterli miktarda sağlayacak besinleri besin değerini yitirmeden, sağlık bozucu hale getirmeden en ekonomik şekilde almak ve vücutta kullanmaktır.”



OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLAR SAĞLIKLI BESLENME İÇİN NE YAPMALI?

“Sağlıklı beslenme için üç ana öğünde düzenli yeme çok önemlidir. Çocukların ve gençlerin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için tüketilen besinlerin çeşitliliğinin sağlanması ve besinlerden günlük alınan enerji, protein, vitaminler ve minerallerin vücutta en elverişli olarak kullanılabilmesi anlamında dört besin grubunda yeterli ve dengeli dağıtılmalıdır. “Okul çocuklarında yapılan araştırmalar, çocukların büyük çoğunluğunun kahvaltı etmeden okula gittiklerini gösteriyor. Çocuk zamanını uyku, dinlenme, oyun oynama ve çalışma faaliyetlerine uygun şekilde ayarlama alışkanlığını kazanamadığında, sabahları zamanında kalkıp kahvaltı edememekte, ailenin özellikle annenin kahvaltı etme alışkanlığı olmadığında çocuk da bu durumdan olumsuz yönde etkilenmektedir. Kahvaltı edilmediğinde uzun süren bir açlık sonucunda güçsüzlük, baş dönmesi, yeterli enerji oluşmadığı için zihinsel faaliyetlerin özellikle dikkat, çalışma ve öğrenme yeteneklerinde azalma ve okul ile iş başarısında azalma görülmektedir. “

“Yeterli ve dengeli beslenebilmek için çocukla birlikte ailenin, okul yönetimindeki bireylerin ve öğretmenlerin beslenme konusunda bilinçli, eğitimli ve birbirleri ile iş birliği içerisinde olmaları gerekir. Güncel çalışmalar, okul çocuklarının şeker, hazır meyve suları ve karbonatlı içecekleri fazla, süt ürünleri ile taze sebze ve meyveleri az tükettikleri, bu nedenle demir, kalsiyum, lif ve antioksidan vitaminleri yetersiz aldıkları ve beslenme kalitelerinin düşük olduğu gösterilmektedir. Bu dönemde en yaygın görülen olumsuz beslenme alışkanlıklarından biri öğün atlamadır. “

“Türkiye’de ve dünyada yapılan beslenme alışkanlıkları değerlendirildiğinde çocukların en sık atladıkları öğün, günün en önemli öğünü olarak kabul edilen kahvaltıdır. Özellikle okul çocuklarının yeterli ve dengeli kahvaltı yapmaları gerekirken, çeşitli nedenlerle ya hiç yapılmamakta ya da dengesiz bir kahvaltıyla çocuklar okula gitmektedirler. Kahvaltı atlamanın nedenlerinin başında; sabah geç kalkma yüzünden okula yetişememe korkusuyla zaman bulamama, yemek yeme isteği duymama, ekonomik yetersizlik ve önemsememe gelmektedir.”