İçişleri Bakanlığı koordinesinde çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, eş zamanlı olarak “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması” yapıldı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde 35 okulun çevrelerinde şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik denetim uygulaması gerçekleştirildi.

