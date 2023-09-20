Okul çevrelerinde sıkı denetim

Edirne'de polis ekipleri tarafından narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla okul çevrelerinde sıkı denetim gerçekleştirildi.

Okul çevrelerinde sıkı denetim
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Edirne’de polis ekipleri tarafından narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla okul çevrelerinde sıkı denetim gerçekleştirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezindeki okulların çevresinde şok uygulama gerçekleştirildi. Narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla gerçekleştirilen denetimde, şüpheli şahıslara Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Denetimlerin artarak devam edeceği ifade edildi.

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