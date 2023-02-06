Okul çevrelerinde yapılan denetimde göz açtırılmadı

Kocaeli'de polis ekipleri, gün boyunca okul çevrelerini denetledi. Toplam 2 bin 993 kişinin sorgulandığı denetimde 2'si yoklama kaçağı, 1'i dolandırıcılık suçundan olmak üzere 3 aranan şahıs da yakalandı.

Okul çevrelerinde yapılan denetimde göz açtırılmadı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kocaeli’de polis ekipleri, gün boyunca okul çevrelerini denetledi. Toplam 2 bin 993 kişinin sorgulandığı denetimde 2’si yoklama kaçağı, 1’i dolandırıcılık suçundan olmak üzere 3 aranan şahıs da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri denetlendi. Denetim çerçevesinde 2 bin 993 şahıs sorgulandı. Sorgulamalarda 2’si yoklama kaçağı, 1’i dolandırıcılık suçundan aranan 3 şahıs yakalandı. Öte yandan 240 umuma açık yer, 16 metruk bina kontrol edilirken, olumsuz bir duruma rastlanmadığı belirtildi.

Okul çevrelerinde yapılan denetimde göz açtırılmadı
Okul çevrelerinde yapılan denetimde göz açtırılmadı
Okul çevrelerinde yapılan denetimde göz açtırılmadı