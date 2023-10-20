Okul çıkışı öğrencilerden Gazze'de ölenler için 1 dakikalık saygı duruşu

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sebebiyle öğrenciler, Tekirdağ'da yarıya indirilen bayrağın önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Okul çıkışı öğrencilerden Gazze'de ölenler için 1 dakikalık saygı duruşu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

İsrail’in Gazze’ye saldırıları sebebiyle öğrenciler, Tekirdağ’da yarıya indirilen bayrağın önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İsrail’in Gazze’deki masum saldırılarına yönelik tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Tekirdağ’da da çeşitli protestolar yapılırken, ilkokul öğrencileri okul çıkışı ulusal yas ilan edilmesiyle okulda yarıya indirilen Türk bayrağının önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı’nın okunmasıyla öğrenciler okuldan ayrılarak evlerine gitti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman