Okul çıkışında bıçaklı kavga

Silivri Piri Mehmet Paşa İlkokulu'nun önünde, okulun çıkışı sırasında yaşanan bıçaklı kavgada şans eseri çocuklara bir şey olmadı.

Okul çıkışında bıçaklı kavga
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Minik öğrencilerin okuldan çıkmaya başladığı sırada çocukları bekleyen velilerin arasında bulunan iki şahıs arasında kavga başladı. Görgü tanıklarının anlatımına göre bıçakların çekildiği kavga velilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Hemen yanlarında yaşanan bıçaklı kavgadan dolayı dehşete düşen minik öğrencilerden bazıları korkuyla anne ve babalarına sarıldı.Kavga eden şahıslar olay yerinden uzaklaşırken Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:süpersilivri.com

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