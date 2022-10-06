Okul duvarına çarpan peçeli baykuş tedavi altına alındı

Çanakkale’de okulun bahçe duvarına çarparak yaralanan peçeli baykuş, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde tedaviye alındı.

Esenler Mahallesi’nde 3 gün önce bir peçeli baykuş, Vahit Tunalı Anadolu Lisesi bahçesinin duvarına çarptı. Yaralanan baykuşu gören 3 öğrenci durumu Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne (DKMP) bildirdi. Ekipler, yaralı baykuşu alarak Çanakkale DKMP Şube Müdürlüğüne götürdü. Burada tedavi altına alınan baykuşun sağ kanadında çarpmaya bağlı doku zedelenmesi olduğu ve uçarken denge sağlayamadığı tespit edildi. Çanakkale DMKP Veteriner Hekimi Meltem Dimişgi, iç kanama yaşanmaması ve ödem oluşmaması için kuşa ilaç tedavisi uyguladı. Peçeli baykuş sağlığına kavuşmasının ardından tekrar doğal ortamına salınacak.

Konuyla ilgili Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, “Bir okul binasının duvarına çarpması sonucu kurumumuz veteriner hekimi tarafından tedavisine başladığımız peçeli baykuşumuz. Gece kontrolü ve tedavisi yapıldı. Kritik süreci atlatması umuduyla” ifadelerine yer verildi.