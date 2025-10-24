Okul kantinlerine denetim: Çocukların sağlığı için ürünleri tek tek incelediler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilgili müdürlüklerle iş birliği içinde şehir genelindeki okulların kantinlerinde çocukların sağlığı, güvenliği ve gıdaya sorunsuz, huzurlu şekilde ulaşması için her köşeyi. Yapılan incelemede ruhsatlar soruldu, hijyen ile son kullanma tarihi (SKT) testi yapıldı ve görevli personeller kontrol edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen habersiz denetimlerde kantinlerdeki ürünlerin son kullanma tarihleri, depolama şartları, hijyen durumu ve fiyat listeleri mevzuata uygunluk açısından dikkatle kontrol edildi. Ekipler, denetimlerde tespit edilen eksiklikler konusunda kantin işletmecilerine uyarılarda bulunarak, öğrencilerin sağlığıyla doğrudan ilgili olan bu konuda azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca çocukların güvenli, sağlıklı gıda ürünlerine huzurlu şekilde ulaşması için fiyat listelerinin görünür alanlarda yer alması ve ürünlerin belirlenen standartlara uygun şekilde satılması yönünde hatırlatmalar yapıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce geliyor. Bu çerçevede okul kantinlerinde gerçekleştirdiğimiz denetimleri yıl boyunca sürdürecek, öğrencilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışmalarımıza titizlikle devam edeceğiz" denildi.