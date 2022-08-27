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Okul kıyafetleri cep yakıyor

Okul kıyafeti fiyatları geçen seneye göre yaklaşık yüzde 100 artış gösterdi. Esnaf maliyetlerdeki artıştan yakınıyor.

Okul kıyafetleri cep yakıyor
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Okul kıyafeti fiyatları geçen seneye göre yaklaşık yüzde 100 artış gösterdi. Esnaf maliyetlerdeki artıştan yakınıyor.

Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Velilerde ve öğrencilerde okul kıyafeti telaşı başladı. Birçok üründe yaşanan pahalılık okul kıyafetlerine de yansıdı. Geçen seneye göre okul kıyafetleri yüzde 100’e yakın artış gösteriyor.

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Fiyatlardaki artışla ilgili konuşan okul kıyafeti satan esnaf Bekir Atlı, ’’Şu anda Türkiye’de ekonomik ve sosyal şartlarda bir darboğaz yaşanıyor. Buna rağmen mal her zaman bulunuyor. Genel olarak yaşanan pahalılık okul kıyafetlerine de yansıyor. Geçen sene ilkokul öğrencisinin okul kıyafeti dört parça ortalama 180 ile 220 lira civarı tutuyordu. Bu sene bu rakam minimum 370 lira. 40 yıldır okul kıyafetleri satıyorum, daha önce bu kadar yıllık fiyat artışı görmedim. Atölyelerde mal diktirme maliyetleri arttı’’ dedi.

İHA
Editör

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