Okul müdürü Aydın Dakes milletvekili aday adayı

Silivri Toki Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Aydın Dakes, adalığı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Bugün, 23 yıldır öğretmenlik yapan bir eğitimci olarak bizler için zor ve bir o kadar da önemli bir gündü. Sabah, 14 Mayıs’ta yapılacak olan Milletvekili seçimlerinde aday olabilmek için Silivri TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevimden ayrılmak üzere Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze dilekçemi verdim. Akabinde Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı’na 3. Bölge Milletvekili aday adaylığı için hazırlamış olduğumuz dosyamı teslim ettim. İstanbul’un manevi sultanı, Eyyüp El Ensari hazretlerinin ve İstanbul’un fatihi, Cennetmekan Fatih Sultan Mehmet Hân’ın huzurlarına uğradık. Destur aldık. Dilimizde bilindik bir dua “Rabbi yesir vela tüassir, rabbi temmim bil hayr“ “Kolaylaştır Rabbim, zorlaştırma. Hayırla sonuçlandır.” dedi.