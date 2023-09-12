Okul müdürü öğrencilere çikolata dağıttı

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılının açılmasıyla birlikte Boyalıca İlkokulu öğrencileri ilk derslerine başladı. Okul müdürü öğrencilere çikolata dağıtarak başarılar diledi.

Bursa’nın İznik ilçesindeki Boyalıca İlkokulu’nda 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılının açılmasıyla ilk ders zili çaldı. Boyalıca İlkokulu Müdürü Serdar Petekkaya, 2023-2024 Eğitim ve öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle bir konuşma yaptı. Veliler, öğretmenler ve öğrencilerle sıcak samimi bir aile ortamında eğitimin yapılacağını vurgulayan Serdar Petekkaya, sınıfları gezerek tüm öğrencilerle ilgilendi. Tüm öğrencilere yeni eğitim hayatında başarılar dileyen Petekkaya iyi niyet temennilerini sundu.