Okul öncesi ile birinci sınıf öğrencileri uyum eğitimlerine başladı

Okul öncesi eğitime ve 1. sınıfa başlayan minik öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen okula uyum eğitimlerinin ilk gününde okula başlamanın heyecanını yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl gerçekleştirilen okula uyum eğitimleri çerçevesinde okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve lise 9’uncu sınıf öğrencilerine yeni uyum eğitimi programı uygulanmaya başlandı. Bu çerçevede ilk gün velilere bilgilendirme yapılırken okula yeni başlayan okul öncesi eğitim ve 1. sınıf öğrencileri hem uyum eğitimine dahil oldu hem de okul heyecanı yaşadı.

Bu çerçevede Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Ostim İlkokuluna velileriyle birlikte gelen minik öğrenciler okul sıralarını doldurdu. Uyum eğitimi programı kapsamında okul yönetimi ve sınıf öğretmenlerinin katılımıyla çocuklarıyla birlikte ailelere gruplar halinde okulun iç ve dış ortamı tanıtıldı.

“Bütün çocuklara yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyoruz”

Birinci sınıf öğrencisi olan çocuğunu okula getiren velilerden Sefa Cat, heyecanlı olduklarını belirterek, “Çocuğumuzdan daha heyecanlıyız. Bütün çocuklara yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyoruz. Bizim de ilk deneyimimiz. Ondan dolayı heyecanlıyız tabi, ilk çocuğumuz olduğu için. İnşallah güzel bir yıl geçiririz. Bütün öğrencilerimiz adına da güzel bir yıl geçirmelerini dileriz” dedi.

“Aynı heyecanı tekrar yaşıyoruz”

Velilerden Günnür Bilgin ise çocuğunun adına çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, “Bugün ilk gün. Beraber geldik. İnşallah hayırlı uğurlu olsun tüm çocuklara ve velilere. Geçen yıl anaokulundaydı iki tane de çocuğum var biri üniversite de biri de lise de. Aynı heyecanı tekrar yaşıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, ortaokul 5’inci sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları 11-15 Eylül’de gerçekleştirilecek. Velilere yönelik okula uyum rehberi sunumu 11 Eylül Pazartesi yapılacak, ikinci gün aile ve çocuklara okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak, kalan üç günde ise rehberlik uygulamalarına yönelik çocuklarla etkinlikler yapılacak. Ayrıca bu bir haftalık dönemde, öğrencilerin yeni girdikleri okul ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunacak becerilerin kazandırılması ve okula aidiyet duygusunun geliştirilmesi hedeflenecek.