Okul öncesi ile birinci sınıf öğrencileri uyum eğitimlerine başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl gerçekleştirilen okula uyum eğitimleri çerçevesinde okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve lise 9'uncu sınıf öğrencilerine yeni uyum eğitimi programı uygulanmaya başlandı. Bu çerçevede ilk gün velilere bilgilendirme yapılırken okula yeni başlayan okul öncesi eğitim ve 1. sınıf öğrencileri hem uyum eğitimine dahil oldu hem de okul heyecanı yaşadı.



Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Büyükçavuşlu 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda 2023-2024 Eğitim- Öğretim yılı Uyum Haftasının ders zilini çaldı. Büyükçavuşlu 60. Yıl Cumhuriyet İlkokuluna velileriyle birlikte gelen minik öğrenciler okul sıralarını doldurdu. Uyum eğitimi programı kapsamında okul yönetimi ve sınıf öğretmenlerinin katılımıyla çocuklarıyla birlikte ailelere gruplar halinde okulun iç ve dış ortamı tanıtıldı.