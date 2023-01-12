Okul öncesi minikler oyunlarla matematik öğreniyor

Bilecikli çocuklar matematiği oyunlarla eğlenerek öğreniyor.

Okul öncesi minikler oyunlarla matematik öğreniyor
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EditörEditör
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Bilecikli çocuklar matematiği oyunlarla eğlenerek öğreniyor.

Bilecik Merkez’de bulunan Bahçelievler Anaokulu’nda çocuklar matematik kavramlarının temelini oyunla, bedensel hareketler ve oyunlardan elde ettikleri çıkarımlar ile öğrenmeye çalışıyor. Okul öncesi eğitimin insanın karakterinin temelinin atıldığını söyleyen öğretmenler, bu dönemi dolu dolu geçiren çocukların ileri ki yaşlarda daha başarılı olacaklarını belirtti. Bu yöntemi kullanmaya başladıktan sonra velilerden memnuniyet mesajları aldıklarını belirten okul yönetimi ve öğretmenler, bu çalışmaların aynı zamanda çocukların okula daha istekli gelmelerini sağladığını belirttiler.