Okul önlerinde helikopter destekli asayiş uygulaması

2023-2024 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısının başlamasıyla polis ekipleri, helikopter destekli okul çevrelerinde asayiş denetimi gerçekleştirdi.

2023-2024 yılının eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı için ders zili çaldı. İlk gününde Bağcılar’da polis ekipleri, okul önlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetime mobil kul timleri, Narkotik, Çocuk Şube ile asayiş, önleyici hizmetler ve trafik ekipleri katıldı.

Bağcılar’dakii okulların önünde ve çevresinde gerçekleştirilen denetimde şüpheli araçlar durdurularak evrak ve kimlik kontrolü yapıldı. Şüpheli kişilere GBT ve üst araması da gerçekleştirildi. Uygulamada hacizli araması bulunan bir araç yakalanırken, ehliyetsiz sürücü, muayene eksikliği ve cam film yönetmeliğine uymayan araçlara yaklaşık 50 bin TL ceza kesildi.

Helikopter destekli yapılan uygulamada polis ekipleri, umuma açık yerlere girerek denetim yaptı. Bağcılar genelindeki okullarda yapılacak uygulamanın devam edeceği belirlendi.