Okul önlerinde sıkı denetim

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olayların ardından Edirne’de okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde polis ekiplerinin sayısı yükseltildi.

Kent genelinde birçok okulda görev yapan ekipler, öğrencilerin güvenli şekilde okula ulaşmasını sağlarken, çevredeki şüpheli kişilere yönelik denetimlerini de sıklaştırdı. Okul çevrelerinde hem asayiş hem de trafik yönünden yoğun bir kontrol sağlanıyor.

Öğrencilere bilgilendirme yapılıyor

"Okul polisi" görevindeki ekipler, yalnızca güvenliği sağlamakla kalmayıp öğrencilerle birebir iletişim kurarak bilgilendirmelerde bulunuyor. Öğrencilerin muhtemel risklere karşı bilinçli olması hedefleniyor.

Velilerden destek ve memnuniyet

Veliler, alınan önlemlerden memnun olduklarını belirterek, son yaşanan olayların ardından polis ekiplerinin okul çevrelerinde daha görünür olmasının kendilerine güven verdiğini ifade etti.

Yetkililer, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için okul çevrelerindeki denetim ve güvenlik önlemlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.