Okul önünde zabıtayı silahla vuran şüpheli yakalandı
Küçükçekmece'de okul önünde zabıtayı vuran şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusu biten ve birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Küçükçekmece’de okul önünde zabıtayı vuran şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusu biten ve birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Küçükçekmece İnönü Mahallesinde okul önünde tartıştığı zabıtayı silahla vuran şüpheli, olayın ardından kaçmıştı. Geniş çaplı arama başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin saklandığı yeri tespit etti.Şüphelinin bulunduğu adrese baskın yapan polis ekipleri, Faruk K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüpheli Faruk K.’nin 7’si yaralama olmak üzere yaklaşık 10 tane ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.