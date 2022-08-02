Okul seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Okul seçimi, anaokulundan liseye kadar her çocuğun geleceği için dönüm noktalarından biridir. Çünkü, kariyer yolculuğunun temeli, daha okul sıralarında atılmaktadır. Bu gerçekten hareketle çocuklarımızın hayat başarısı yüksek bireyler olarak yetişmesi için okul seçiminde ailelere çok önemli bir sorumluluk düşmektedir. Aileler en değerli varlıkları olan çocuklarını emanet edebilecekleri bir okul bulmak için uzmanların görüşlerine başvurmaktadır.

Peki “Okul konusunda karar verme aşamasında nelere dikkat edilmeli?”, “Öncelikler neler olmalıdır?”, “Okul seçiminde amacımız ne olmalı?”, “Okulun fiziksel ortamını değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken noktalar neler?” Okul seçimi yapmaya çalışan anne-babalar, “2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının” başlamasına günler kala bu soruların yanıtlarını arıyor.

Mektebim Koleji Anaokulu & İlkokul Koordinatörü Yağmur Öztürk ve Mektebim Koleji Silivri Kampüsü Müdürü Serdar Şeker, 3 Ağustos Çarşamba günü saat 19:40’ta Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan, “Sait Gürsoy’la Başarıya Doğru” programında, okul tercihi döneminde izlenecek yol ile ilgili velileri ve öğrencileri yakından ilgilendiren bilgiler paylaşacak.

Yağmur Öztürk ve Serdar Şeker, okul öncesinden liseye kadar okul seçim sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusundaki ailelere altın tavsiyelerde bulunacak.